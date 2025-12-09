Faverois : le repreneur d’Usiduc en avril, devant le tribunal de commerce de Lyon ce 9 décembre

Le groupe ACI, jeune repreneur en série d’une quarantaine de sites industriels, lui-même placé en redressement judiciaire, joue ce mardi 9 décembre son avenir, mais aussi et surtout celui d’une partie de ses 1 600 employés, devant la justice commerciale à Lyon. Parmi eux, les salariés d’Usiduc dans le Territoire de Belfort. Le groupe a en effet repris Usiduc en avril 2025 et prévoyait de conserver 17 salariés, sur les 24 que comptait alors l’entreprise (lire nos articles ici et ici). Usiduc travaille notamment comme sous-traitant de General Electric.

Lors de la première audience devant le Tribunal des activités économiques (TAE), le 25 novembre, son cofondateur et actionnaire majoritaire, Philippe Rivière, s’était engagé à trouver « les fonds suffisants » pour sauver la holding. Après plusieurs promesses de financement non tenues, les juges risquent d’être méfiants et pourraient prononcer une liquidation judiciaire.