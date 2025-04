Faverois : la société Usiduc reprise par le Lyonnais ACI Groupe

ACI Groupe compte 1 600 collaborateurs, 33 sites industriels et œuvre dans six filières : nucléaire, sécurité et défense, aéronautique, ferroviaire, nouveaux systèmes énergétiques. Elle intervient dans plusieurs savoir-faire : tôlerie, découpe laser, mécano-soudure, forgeage, tournage, pliage ou encore chaudronnerie. Elle fait aussi du traitement de surface , du forage, du traitement thermique. Le groupe est notamment implanté dans la Loire en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en Ile-de-France, en Inde ou encore au Portugal.

Le groupe a été fondé en 2019 et a une stratégie de croissance externe forte, en multipliant les acquisitions, faisant d’ACI Groupe une entreprise de taille intermédiaire (ETI) spécialisée dans la sous-traitance industrielle. Une quarantaine d’entreprises a ainsi rejoint le groupe. L’entreprise annonce un chiffre d’affaires de 245 millions d’euros. Et ACI Group a finalisé, en début d’année, une levée de fonds de 80 millions d’euros, pour notamment accompagner son développement international. L’entreprise travaille notamment pour Safran, Thalès ou encore Dassault.

Usiduc avait reçu, au lendemain du Covid, des aides pour moderniser son outil de production, via le Fonds d’accélération des investissements industriels, avec plusieurs centaines de milliers d’euros. Cinq entreprises avaient partagé 2,8 millions d’euros, dont H2SYS, Usiduc ou encore Macplus dans le Territoire de Belfort.

Sollicitée, le groupe n’a pas encore répondu à nos sollicitation.