La société Usiduc, fondée en 1993 et basée à Faverois, a été rachetée à la barre du tribunal par le groupe ACI (lire notre article), un groupe de sous-traitance industrielle créé en 2019 et qui a acheté, depuis, une quarantaine d’entreprises. « Usiduc est reconnue depuis plus de 25 ans pour son savoir-faire dans l’usinage haute précision de tout type de matériaux : composites, plastiques, céramiques et métaux techniques, y compris en superalliages et titane », apprécie le repreneur dans un communiqué de presse, adressé ce vendredi en fin d’après-midi. La société belfortaine rejoint d’autres entreprises comtoises dans le groupe, à l’instar de Fralsen, à Besançon, et SV Industrie à Saint-Vit. « Usiduc vient compléter un réseau régional », apprécie Pierre-Antoine Constantinides, directeur territoire Bourgogne Franche-Comté. ACI Groupe s’est structuré autour de six territoires industriels, dont la Bourgogne-Franche-Comté. Ce dernier doit atteindre 22 millions de chiffre d’affaires d’ici 2030.

Côté atout, le groupe apprécie qu’Usiduc soit dotée « d’ateliers modernes », et qu’elle « maîtrise des procédés avancés tels que le fraisage, le tournage multiaxe, la découpe électroérosion-fil et la fabrication additive ». Usiduc peut faire des pièces de petite et de grande taille, « sous le contrôle d’une forte expertise métrologique ». Usiduc dispose d’un parc de 25 centres d’usinage, « de dernière génération » et peut fonctionner en « production continue ». L’entreprise est certifiée pour le médical et l’aéronautique, mais travaille aussi pour la défense, l’énergie ou encore le spatial.

« L’intégration d’Usiduc permet de renforcer les capacités de production sur des segments techniques stratégiques », salue Philippe Rivière, président du groupe. Au sein du groupe, Usiduc profitera d’un « pilotage unifié autour de fonctions partagées (qualité, maintenance, achats, ressources humaines, comptabilité-finances », indique le repreneur.