Enedis investit 7 millions d’euros dans un poste source à Lachapelle-sous-Rougemont

« Le poste source est le trait d’union entre le réseau haute tension, piloté par RTE, et le réseau de distribution, qui appartient aux collectivités locales et qui est exploité par Enedis », explique Thierry Brault, directeur régional d’Enedis Alsace Franche-Comté, à l’occasion de la pose de la première pierre de ce chantier, ce lundi 9 septembre. Ce poste source doit répondre aux besoins croissants liés aux implantations de l’Aéroparc de Fontaine, situé à quelques kilomètres. Il doit permettre aussi de récupérer l’énergie produite par les 73 000 panneaux photovoltaïques de la ferme solaire d’EDF Renouvelables (lire notre article), installée à l’Aéroparc, d’une puissance de 42,2 MWc. « Ce poste source apporte de nouvelles capacités aux réseaux », assure Yoann Rossignol, directeur territorial Doubs et Territoire de Belfort, d’Enedis.

Du côté des élus locaux, on se réjouit de cet investissement. « C’est plus qu’une infrastructure électrique », relève Jean-Luc Anderhueber, président de la communauté de communes des Vosges du Sud, qui regarde vers l’extension de la zone d’activités de la Brasserie, de l’autre côté du village. Ce surplus de puissance va pouvoir soutenir ce développement économique. « Ces implantations » sont « vitales », souligne-t-il, notamment pour limiter le déclin démographique (lire nos articles). « Le poste source vient [aussi] améliorer la qualité, la fiabilité et la puissance disponible », assure Thierry Brault, car il renforce le quadrillage du territoire par le réseau électrique. On sécurise l’approvisionnement des habitants.