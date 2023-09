Aéroparc : la ferme solaire va produire 40% de l’électricité du Grand Belfort

En Bourgogne-Franche-Comté, EDF Renouvelables exploitent dix fermes solaires. Dix autres sont en construction dans la région. L’entreprise exploite aussi trois parcs éoliens. Sa capacité installée est de 155 MW. Au niveau régional, l’objectif est d’atteindre 69 % d’énergie renouvelable d’ici 2030 et 100 % d’ici 2050.

La ferme solaire belfortaine fait partie des plus importantes. Dans l’Yonne, la ferme solaire de Massagis, construite il y a 10 ans, s’étend bien sur 150 ha. Mais sa puissance est de 56 MWc, certes plus élevée qu’à Belfort, mais avec une étendue cinq fois plus importante. « Le ratio a énormément augmenté », observe Alexandre Margain, responsable régional Bourgogne-Franche-Comté d’EDF Renouvelables. La technologie s’est énormément améliorée. Dans l’Yonne, la puissance unitaire d’un panneau est de 90 watt-crête, contre 550 watt-crête pour la ferme solaire belfortaine. L’ensoleillement de la région est « moyen », convient le directeur régional, en comparaison avec des territoires plus au sud, mais les technologies actuelles et les design permettent d’amortir des investissements de ce type. « Le système est mûr », indique le cadre. Cette installation multiplie par sept, dans le département, les capacités de production solaire d’électricité a indiqué la préfet du Territoire de Belfort, Raphaël Sodini, à l’occasion de la visite du chantier.

L’implantation de cette ferme solaire n’a pas entraîné la suppression d’une activité agricole. Un éleveur d’ovins pourra toujours y laisser paître ses bêtes. « Nous avons une vingtaine de sites avec des moutons en France », rappelle Alexandre Margain, qui glisse aussi les avantages observés par cette colocation singulière. « Les éleveurs gagnent deux mois de pâture par an », indique-t-il. L’hiver, les sols gèlent moins vite et l’été la sécheresse attaque moins vite les terrains. Et les moutons se reposent « à l’ombre », poursuit-il. « Ils sont moins stressés », souligne Alexandre Margain.

Une centaine de personnes va participer à ce chantier. Enedis doit raccorder la ferme solaire au printemps 2024 et la mise en service est attendue en juin. Près d’une trentaine de kilomètres de câbles ont été tirés depuis la ferme jusqu’à Masevaux, dans le Haut-Rhin, où se situera le poste source ; « c’est un ouvrage électrique permettant de relier le réseau public de transport d’électricité au réseau public de distribution d’électricité », explique Enedis sur son site Internet.