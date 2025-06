Le dossier est désormais clos juridiquement. Le 6 mai dernier, la Cour de cassation a enregistré le désistement de Faurecia systèmes d’échappement, devenue Forvia, qui avait envisagé un pourvoi contre sa condamnation pour « discrimination syndicale ». La décision de la cour d’appel de Versailles, rendue le 18 janvier 2024, devient ainsi définitive : plus de 80 000 euros de dommages et intérêts doivent être versés à Andrès Gomez Pardeiro, informaticien dans l’entreprise, et son reclassement au statut de cadre est entériné.

Embauché en Espagne, Andrès rejoint la France en 2004 pour moderniser les systèmes informatiques du groupe. Il obtient un CDI en 2009. La même année, il adhère à la CGT et ouvre une section syndicale sur le site de Bavans, où travaillent plusieurs centaines de techniciens et cadres. C’est là que, selon lui, les ennuis commencent. Dès 2012, il se dit victime de « répression syndicale » (lire notre article). Il finit par saisir les Prud’hommes en 2018. L’élément central de son dossier repose sur la méthode Clerc (voir ici) : en comparant son parcours à celui de collègues au profil similaire (ancienneté, qualification, fonction), elle met en lumière une absence totale d’évolution de carrière – là où d’autres ont gravi les échelons. Une stagnation que la justice qualifie de discriminatoire.