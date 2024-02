Faurecia condamnée à verser plus de 80 000 euros à un salarié pour « discrimination syndicale »

Des vidanges d’étangs impossibles. Des prédations accrues. De nouvelles normes qui fragilisent. Une concurrence déloyale. Des revenus de misère. Un équilibre économique extrêmement fragile. Et une retraite qui vous échappe. La situation de la pisciculture Courtot est délicate et suscite la colère et l’accablement de Philippe Courtot, à la tête de l’exploitation, et de son épouse, Martine. Avec le désespoir, en plus, d’assister à la disparition d’un patrimoine unique.