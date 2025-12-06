Dermatose: à Besançon, Annie Genevard appelle à un strict respect du protocole sanitaire

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n’était pas respecté, a mis en garde ce samedi 6 décembre la ministre de l’Agriculture, venue défendre à Besançon le récent abattage d’un troupeau de 83 vaches dans le Doubs. Cette maladie « très grave », et qui se propage « à une vitesse foudroyante », « peut entraîner la mortalité de 10 % du cheptel bovin français, c’est-à-dire plus d’un million et demi d’animaux », a averti Annie Genevard, lors d’un point presse à la préfecture.

La stratégie sanitaire officielle, qui prévoit notamment, si une bête est contaminée, d’euthanasier tout le troupeau, « a porté ses fruits en Savoie et en Haute-Savoie », a fait valoir la ministre : dans ces deux départements alpins, « nous avons éradiqué la maladie en quatre mois » et « la vie est revenue », selon elle. « Oui, la stratégie mise en place fonctionne et nous protégerons l’élevage français », a encore insisté Annie Genevard.

Mardi, l’abattage d’un troupeau de 83 vaches dans un élevage de Pouilley-Français, près de Besançon, s’est déroulé de manière houleuse: des centaines de manifestants étaient venus protester contre cette mesure et les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène. A posteriori, la préfecture du Doubs a fait état jeudi de résultats d’analyses montrant que quatre vaches, et non pas une seule, étaient en fait contaminées dans ce troupeau.