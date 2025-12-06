PUB

Dermatose: à Besançon, Annie Genevard appelle à un strict respect du protocole sanitaire

Annie Genevard, ministre de l'agriculture
Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs, à Belfort, en 2018. | ©CC BY 4.0 – Thomas Bresson

La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, a défendu à Besançon, ce samedi, l’abattage en début de semaine d’un troupeau de plus de 80 bovins. La dermatose nodulaire contagieuse se propage « à une vitesse foudroyante », a-t-elle notamment argumenté.

(AFP)

La dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pourrait tuer 10% des bovins en France si le strict protocole sanitaire en vigueur n’était pas respecté, a mis en garde ce samedi 6 décembre la ministre de l’Agriculture, venue défendre à Besançon le récent abattage d’un troupeau de 83 vaches dans le Doubs. Cette maladie « très grave », et qui se propage « à une vitesse foudroyante », « peut entraîner la mortalité de 10 % du cheptel bovin français, c’est-à-dire plus d’un million et demi d’animaux », a averti Annie Genevard, lors d’un point presse à la préfecture.

La stratégie sanitaire officielle, qui prévoit notamment, si une bête est contaminée, d’euthanasier tout le troupeau, « a porté ses fruits en Savoie et en Haute-Savoie », a fait valoir la ministre : dans ces deux départements alpins, « nous avons éradiqué la maladie en quatre mois » et « la vie est revenue », selon elle. « Oui, la stratégie mise en place fonctionne et nous protégerons l’élevage français », a encore insisté Annie Genevard.

Mardi, l’abattage d’un troupeau de 83 vaches dans un élevage de Pouilley-Français, près de Besançon, s’est déroulé de manière houleuse: des centaines de manifestants étaient venus protester contre cette mesure et les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène. A posteriori, la préfecture du Doubs a fait état jeudi de résultats d’analyses montrant que quatre vaches, et non pas une seule, étaient en fait contaminées dans ce troupeau.

"Compassion, mais aussi vérité"

Annie Genevard, qui devait rencontrer samedi l’éleveur touché par cet abattage massif, a revendiqué un discours « de compassion, mais aussi de vérité », excluant tout assouplissement du protocole. « Après le désespoir de l’abattage d’un troupeau, il y a l’espoir de la reconstitution d’un troupeau, du retour à la vie dans la ferme. Et c’est à cet espoir qu’il faut absolument s’accrocher », a-t-elle souligné.

La semaine prochaine, la préfecture du Doubs organise deux réunions d’information sur la DNC, l’une à Besançon, l’autre à Baume-les-Dames, à l’intention des éleveurs du département, en partenariat avec la Chambre d’agriculture Doubs-Territoire de Belfort et le Groupement de défense sanitaire du Doubs.

Sur environ 2700 animaux euthanasiés en France depuis cinq mois, plus de 1700 l’ont été dans une zone se partageant entre la Haute-Savoie, la Savoie et l’Ain, premier foyer de l’épizootie qui frappe désormais dans les Pyrénées et le Doubs.

Nos derniers articles

,
Jean-Marie Pheulpin, candidat aux élections municipales 2026 de Belfort.

Jean-Marie Pheulpin (Lutte Ouvrière) : « Notre leitmotiv, ce sont les travailleurs et les travailleuses »

Aux élections municipales de Belfort en mars 2026, Jean-Marie Pheulpin mènera la liste « Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs ». Aujourd’hui à la retraite, cet ancien dessinateur industriel pour Alstom se lance pour la troisième fois, comme tête de liste, dans la course aux municipales de Belfort. Le mot d’ordre de la campagne : permettre aux travailleurs d’exprimer leur colère.
Façade du tribunal judiciaire de Besançon, dans le Doubs. | ©Le Trois – illustration

Besançon : interrogé sur sa personnalité, Péchier se dévoile enfin

Interrogé non plus sur les faits, mais sur lui-même, le Dr Péchier, accusé de 30 empoisonnements, s’est livré de manière inédite, lors de l’audience du vendredi 5 décembre.
L'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Belfort jouant les composition des finalistes du concours.

Un concours international de composition pour orchestre d’harmonie à Belfort

L'Orchestre d’Harmonie de la Ville de Belfort organise pour la troisième édition, le concours international de composition pour orchestre d’harmonie. En finale, six compositeurs venus de six pays différents, mais pas la France.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC