Dermatose : un troupeau abattu près de Besançon malgré une mobilisation

Pour Bruno Vincent, directeur départemental de la protection des populations, l’animal infecté avait « une charge virale extrêmement forte ». En outre, les manifestants venus mardi soutenir l’éleveur ont fait courir un risque « tout à fait réel pour d’autres élevages », car ils ont pu repartir avec du fumier contaminé sous leurs pieds, a-t-il souligné lors d’une conférence de presse à la préfecture.

Céline Lhomme, l’épouse de l’exploitant, a plus tôt déclaré à l’AFP que la vache en question allait « très bien » et que les nodules apparus pourraient être liés à sa vaccination. Elle a indiqué avoir demandé à la ministre de l’Agriculture Annie Genevard, originaire du Doubs, d’intervenir. « Elle fait la sourde oreille, on n’a aucune nouvelle », a regretté Mme Lhomme. Sollicité, le ministère de l’Agriculture n’a pas réagi dans l’immédiat.

Dans un communiqué, la Coordination Rurale a « fermement condamné » l’abattage, jugeant le principe de précaution appliqué par l’Etat « poussé à l’extrême » et invitant la ministre à « revoir sa position et la stratégie sanitaire ».

Dans les Pyrénées orientales, une centaine de manifestants ont aussi tenté lundi de s’opposer à l’abattage d’environ 80 bovins dans le cadre de la lutte contre la DNC, avant d’être délogés par les gendarmes. Sur environ 2 700 animaux euthanasiés en France depuis cinq mois, plus de 1 700 l’ont été dans une zone se partageant entre la Haute-Savoie, la Savoie et l’Ain, premier foyer de l’épizootie qui frappe désormais dans les Pyrénées et le Doubs.