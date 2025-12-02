Doubs: heurts dans une ferme où des vaches doivent être abattues

Les organisations agricoles ont saisi le tribunal administratif de Besançon qui devait trancher en référé à partir de 11 h 30 sur un recours contre l’abattage du troupeau. Les bovins ont été vaccinés contre la DNC, mais une vache a été testée positive, ce qui doit entraîner, d’après les services de l’Etat, l’abattage de tout le troupeau.

Céline Lhomme, l’épouse de l’exploitant, a déclaré à l’AFP que la vache en question « va très bien » et que les nodules qui sont apparus pourraient être liés à sa vaccination. Elle a indiqué avoir demandé à la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, originaire du Doubs, d’intervenir. « Elle fait la sourde oreille, on n’a aucune nouvelle », a regretté Mme Lhomme.

Selon Laurence Lyonnais-Meslob, porte-parole de la Confédération paysanne dans le Doubs et le Territoire de Belfort, les bovins « peuvent être mis sous surveillance, mis sous cloche et voir comment les choses évoluent, sachant que tous les élevages autour sont vaccinés. Le risque (de contagion) est très, très, très faible ».

Cependant, dans un communiqué transmis ce mardi à 14 h 15, la préfecture du Doubs indique que les abattages ont commencé: « Suite aux décisions rendues par le tribunal administratif de Besançon, les deux recours en référé-liberté ont été rejetés. L’opération de dépeuplement du cheptel de Pouilley-Français est engagée, indique ce communiqué. Le préfet du Doubs renouvelle son entier soutien à l’éleveur et sa famille dans cette épreuve, ainsi qu’aux intervenants mobilisés sur cette opération. Afin de permettre le bon déroulement des opérations, les forces de l’ordre sécurisent l’exploitation. Le préfet appelle à la responsabilité de chacun. »

À l’autre bout du pays, une centaine de manifestants ont tenté lundi de s’opposer à l’abattage, dans les Pyrénées-Orientales, d’environ 80 bovins dans le cadre de la lutte contre la DNC, avant d’être délogés par les gendarmes.