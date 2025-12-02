PUB

Doubs: heurts dans une ferme où des vaches doivent être abattues

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de gendarmerie de Saint-Claude. (Illustration - Le Trois)
Selon la préfecture, 175 gendarmes ont été mobilisés. | ©Stellantis – illustration

Une vache a été testée positive à la DNC (dermatose nodulaire contagieuse) le week-end dernier dans une exploitation agricole du Doubs, à proximité de Besançon. Environ 300 manifestants se sont réunis ce mardi matin à la ferme pour s’opposer à l’abattage ordonné par le préfet du Doubs. Le tribunal administratif a rejeté ce mardi le recours en référé. [actualisé à 14 h 45]

(AFP)

Les gendarmes ont fait usage de gaz lacrymogènes ce mardi 2 décembre, afin d’évacuer des manifestants dans une ferme du Doubs où des vétérinaires doivent abattre 83 vaches au nom de la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC). Quelque 175 gendarmes ont été déployés et deux personnes interpellées dans cette exploitation de Pouilley-Français, près de Besançon, dont le propriétaire avait lancé un appel, relayé par la Coordination rurale et la Confédération paysanne, à se rassembler afin d’empêcher les abattages.

En fin de matinée, les gendarmes ont procédé à des tirs de gaz lacrymogènes autour de l’étable, afin de dégager l’accès pour les services vétérinaires, a constaté un correspondant de l’AFP. « C’était ultra-violent », a dénoncé Stéphane Galais, porte-parole national de la Confédération paysanne présent sur place. « On ne supporte plus cette façon autoritaire de gérer les crises sanitaires. » Le préfet du Doubs, Rémi Bastille, avait interdit lundi soir toute manifestation « aux abords de l’exploitation ».

Tir de LBD par les gendarmes

Dans un communiqué diffusé mardi matin, la préfecture a fait état de quelque 300 manifestants, face à « un dispositif de sécurité composé de 175 gendarmes« . « Si la majorité des manifestants sont calmes et pacifiques, les forces de l’ordre ont dû procéder à deux interpellations », selon la préfecture. « Les forces de l’ordre ont effectué un tir défensif de LBD face à des tracteurs en mouvement vers des gendarmes, mais aucune personne n’a été blessée », selon le communiqué.

Le procureur de la République de Besançon, Cédric Logelin, a précisé que les deux personnes interpellées sont poursuivies pour « violence avec arme » et refus d’obtempérer par conducteur d’un véhicule. Il a ajouté que le conducteur du tracteur « a été touché à l’épaule » et que des examens médicaux sont en cours pour les deux gardés à vue.

Le tribunal administratif saisi

Les organisations agricoles ont saisi le tribunal administratif de Besançon qui devait trancher en référé à partir de 11 h 30 sur un recours contre l’abattage du troupeau. Les bovins ont été vaccinés contre la DNC, mais une vache a été testée positive, ce qui doit entraîner, d’après les services de l’Etat, l’abattage de tout le troupeau.

Céline Lhomme, l’épouse de l’exploitant, a déclaré à l’AFP que la vache en question « va très bien » et que les nodules qui sont apparus pourraient être liés à sa vaccination. Elle a indiqué avoir demandé à la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, originaire du Doubs, d’intervenir. « Elle fait la sourde oreille, on n’a aucune nouvelle », a regretté Mme Lhomme.

Selon Laurence Lyonnais-Meslob, porte-parole de la Confédération paysanne dans le Doubs et le Territoire de Belfort, les bovins « peuvent être mis sous surveillance, mis sous cloche et voir comment les choses évoluent, sachant que tous les élevages autour sont vaccinés. Le risque (de contagion) est très, très, très faible ».

Cependant, dans un communiqué transmis ce mardi à 14 h 15, la préfecture du Doubs indique que les abattages ont commencé: « Suite aux décisions rendues par le tribunal administratif de Besançon, les deux recours en référé-liberté ont été rejetés. L’opération de dépeuplement du cheptel de Pouilley-Français est engagée, indique ce communiqué. Le préfet du Doubs renouvelle son entier soutien à l’éleveur et sa famille dans cette épreuve, ainsi qu’aux intervenants mobilisés sur cette opération. Afin de permettre le bon déroulement des opérations, les forces de l’ordre sécurisent l’exploitation. Le préfet appelle à la responsabilité de chacun. »

À l’autre bout du pays, une centaine de manifestants ont tenté lundi de s’opposer à l’abattage, dans les Pyrénées-Orientales, d’environ 80 bovins dans le cadre de la lutte contre la DNC, avant d’être délogés par les gendarmes.

Nos derniers articles

,
Atelier de peinture de l'usine Stellantis de Sochaux, avec le Peugeot e-3008.

Sochaux : l’usine Stellantis a utilisé son nouvel atelier de peinture

Une première voiture a été peinte, ce jeudi 27 novembre, par le nouvel atelier peinture de l’usine Stellantis de Sochaux. La première équipe prendra possession de cet outil en avril 2026. Il sera totalement opérationnel en octobre 2026.
La piscine de plein air de Porrentruy, en République et Canton du Jura.

Porrentruy : de nouvelles règles pour permettre aux Français de retourner à la piscine ?

De nouvelles règles sont à l’étude du conseil municipal de Porrentruy pour que les Français aient accès à la piscine de la cité jurassienne. Les Français ont été interdits de séjour à l’été, à la suite d’une série d’incivilités.
Devant le micro de notre collègue de RCF, explique Jean-Luc Douillard, psychologue clinicien et co-fondateur du dispositif national Apesa, et François Boron, greffier du tribunalk de commerce de Belfort et président de l'Apesa nord Franche-Comté.

Apesa nord Franche-Comté : les anges gardiens des chefs d’entreprise suicidaires

Confrontés aux difficultés extrêmes de leur entreprise, les chefs d’entreprises peuvent avoir des idées suicidaires. Pour prévenir le passage à l’acte, l’Apesa nord Franche-Comté a formé ce lundi 1er décembre, à Belfort, des "sentinelles", chargées de d’identifier les personnes à risque, de donner l’alerte et ainsi lancer un processus d’accompagnement hyper réactif.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC