Doubs: trois autres vaches infectées dans le troupeau abattu

  • 1 minute
  • Modifié le 4 décembre à 21:14
La préfecture du Doubs, à Besançon. | copie d'écran Google Maps
Un troupeau de plus de 80 vaches a été abattu mardi dans un élevage près de Besançon. La préfecture annonce ce jeudi que trois autres bêtes étaient infectées par la dermatose nodulaire contagieuse (DNC).

La préfecture du Doubs a indiqué dans un communiqué de presse diffusé ce jeudi 4 décembre, qu’une contamination à la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) avait été constatée sur trois autres bovins du troupeau abattu mardi à Pouilley-Français, près de Besançon. « A l’issue des opérations de dépeuplement qui se sont déroulées le 2 décembre 2025, les services de l’État ont constaté la présence de nodules typique de DNC sur quatre autres bovins, explique le communiqué de la préfecture. Il s’agit de nodules anciens datant d’au moins trois semaines. Les résultats des prélèvements de nodules et de sang effectués sur ces quatre bovins ont confirmé que trois d’entre eux étaient infectés par la DNC. Ces résultats relèvent une infection ancienne de l’élevage et prouvent que le virus de la DNC était déjà présent chez les bovins de cet élevage au moins trois semaines avant le 28 novembre, soit 15 jours environ après la vaccination. Les bovins ont donc été infectés avant l’acquisition de la protection vaccinale. »

Le communiqué rappelle également que le cas de cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) avait été confirmé le 28 novembre « sur un bovin dans un élevage du Doubs (commune de Pouilley-Français) à un peu plus de 20 km des foyers les plus proches à Ecleux dans le Jura » et que « les bovins de cet élevage avaient été vaccinés le 22 octobre ».

« Ces éléments confortent la stratégie sanitaire de lutte avec dépeuplement de l’ensemble des bovins présents dans le foyer et vaccination obligatoire », conclut la préfecture.

