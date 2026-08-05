Combien d’emplois compte la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté ?

En Bourgogne-Franche-Comté, près de 29 000 emplois sont dédiés à l’industrie automobile, observe l’Insee dans une de ses dernières études. Cela représente 2,9 % de l’emploi régional en fin 2023. À noter que les emplois de la filière sont en perte de croissance (lire notre article). Ces emplois sont répartis dans 429 établissements, chacun spécialisé dans un secteur. On retrouve une part importante des salariés dans la construction automobile : 9 060 emplois. Viennent ensuite les équipementiers (7 780 emplois), la métallurgie (5 890 emplois). Le secteur de l’ingénierie et des études techniques se retrouve en bas du podium avec 770 salariés.

Cette filière est surreprésentée en Bourgogne-Franche-Comté par rapport aux autres régions. Ce qui en fait une part importante de l’économie locale. Ces activités génèrent 2,5 milliards d’euros de richesse par an dans la région. L’automobile est bien devant l’autre filière emblématique de la région, la viti-vinicole (1,8 %).