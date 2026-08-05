PUB

Combien d’emplois compte la filière automobile en Bourgogne-Franche-Comté ?

Atelier de montage de l'usine Stellantis de Sochaux, qui assemble des Peugeot 3008 et 5008.
Atelier de montage de l'usine Stellantis de Sochaux, qui assemble des Peugeot 3008 et 5008. | ©Stellantis

La filière automobile, historiquement implantée dans le nord Franche-Comté reste ancrée dans l’économie régionale comme le montre l’Insee. Près de 3% de l’emploi y est consacré.

29 000 emplois dédiés à l’industrie automobile

En Bourgogne-Franche-Comté, près de 29 000 emplois sont dédiés à l’industrie automobile, observe l’Insee dans une de ses dernières études. Cela représente 2,9 % de l’emploi régional en fin 2023. À noter que les emplois de la filière sont en perte de croissance (lire notre article). Ces emplois sont répartis dans 429 établissements, chacun spécialisé dans un secteur. On retrouve une part importante des salariés dans la construction automobile : 9 060 emplois. Viennent ensuite les équipementiers (7 780 emplois), la métallurgie (5 890 emplois). Le secteur de l’ingénierie et des études techniques se retrouve en bas du podium avec 770 salariés. 

Cette filière est surreprésentée en Bourgogne-Franche-Comté par rapport aux autres régions. Ce qui en fait une part importante de l’économie locale. Ces activités génèrent 2,5 milliards d’euros de richesse par an dans la région. L’automobile est bien devant l’autre filière emblématique de la région, la viti-vinicole (1,8 %).

Une filière surreprésentée dans le nord Franche-Comté

Même si le secteur de l’automobile est présent sur l’ensemble du territoire, il est davantage concentré dans le nord Franche-Comté. Et cela pour une raison très simple, la présence historique du constructeur Peugeot, aujourd’hui Stellantis (lire notre article). Ainsi, le Doubs rassemble une importante part de la filière : 48 % des salariés, 37 % des établissements et 55 % de la valeur ajoutée. L’usine implantée à Sochaux est d’ailleurs la plus importante de la filière. 

Aux côtés des grands groupes constructeurs, les équipementiers participent aussi à l’économie locale. Ce réseau d’entreprises rassemble plus d’un quart des salariés, dont presque exclusivement dédiés à l’automobile.

Un besoin de diversification

La Bourgogne-Franche-Comté est davantage dans la recherche de diversification de ses activités. À 60 % contre 50 % au niveau national. Cela s’explique par le besoin d’adapter ses secteurs d’activités aux changements de l’automobile. La région doit répondre aux besoins du marché, comme avec le développement de l’hydrogène ou encore le passage à l’électrique. Un chiffre illustre cette tendance : trois quarts des entreprises de la métallurgie et des autres industries sont en recherche de diversification. Cependant, au niveau des constructeurs et des équipementiers, la diversification est moins marquée.

Nos derniers articles

Le Club Poussette lutte contre l'isolement des jeunes mamans. Une antenne s'est constituée à Belfort.

Belfort : le Club poussette sort les jeunes mamans de l’isolement

Le Club poussette est une association nationale qui lutte contre l’isolement et la dépression des jeunes mamans. Une antenne s’est constituée à Belfort et compte plus d’une centaine de mamans, qui se retrouvent chaque mois. Pour échanger. Témoigner. Partager. Et surtout voir, qu’elles ne sont pas seules.
Le véhicule de police de Montbéliard a été fortement endommagé dans la collision. Après un refus d'obtempérer, un individu a parcouru plus de 20 kilomètres avant de foncer dans la voiture de police, près de Grandvillars.

Refus d’obtempérer : le prévenu sera finalement jugé en septembre

Après un refus d'obtempérer suivi d’une course-poursuite, le prévenu devait être jugé ce mardi 4 août. Arrivé sans avocat au procès, ce dernier sera finalement jugé en septembre.
Opération de calcul à partir d'un ticket de caisse.

Belfort : la Banque de France se mobilise pour lutter contre l’innumérisme

La Banque de France du Territoire de Belfort porte une expérimentation pour mieux détecter l’innumérisme. L’objectif : mieux prévenir les situations de surendettement liées à un manque de maîtrise des nombres, des raisonnements mathématiques et des logiques de calcul.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

95 Appartements7 Immeubles58 Maisons7 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC