,

139 000 emplois perdus dans l’automobile en treize ans en France

Atelier de montage de l'usine Stellantis de Sochaux. L'opérateur assemble un Peugeot 3008 (©Le Trois – Thibault Quartier).
46 000 emplois ont disparu chez les constructeurs automobiles entre 2010 et 2023 en France. | archives © Le Trois – Thibault Quartier

L'industrie automobile en France a perdu un tiers de ses emplois entre 2010 et 2023, selon une étude de l'Insee.

(AFP)

Les effectifs de l’industrie automobile en France (constructeurs, équipementiers et fournisseurs) ont fondu de 33% entre 2010 et 2023, laminés par la baisse des ventes, les fermetures d’usines et les délocalisations, a indiqué l’Insee ce jeudi 12 février 2026, alors que les annonces de suppressions d’emplois se multiplient.
Dans cette enquête, la première qui identifie toute la production industrielle liée au secteur automobile, l’Insee calcule que l’emploi y a chuté de 425 500 en 2010 à 286 800 en 2023, soit une perte de près de 139 000 équivalent-temps plein, alors que dans l’industrie hors automobile les effectifs sont restés presque stables (-1%).

46 000 emplois disparus chez les constructeurs

Premiers acteurs de cette rupture : les constructeurs, qui ont réduit leurs effectifs en France de 35%, de 131 400 à 85 400, soit 46 000 emplois disparus. L’effet de la diminution des effectifs salariés en France de Renault et Stellantis, qui ont préféré s’implanter en Europe (Roumanie, Slovénie, Espagne, Portugal, Slovaquie), au Maroc et en Turquie.
La tendance est identique chez les fournisseurs (équipementiers, carrossiers, fabricants de composants), qui ont réduit leurs effectifs en France de 31,5%, de 294 100 à 201 400, soit 92 700 emplois de moins, via des fermetures ou des changements de production.
Jusqu’en 2023, carrossiers et équipementiers ont enregistré une baisse d’effectifs plus limitée, de 17 %, passant de 78 000 à 64 800 emplois.
« Les fournisseurs délocalisent peu, mais exportent vers les pays accueillant les sites des constructeurs français », note aussi l’Insee. Mais depuis 2023, la tendance s’accélère: Michelin, Valeo, Forvia, Bosch ou encore Lisi et Dumarey ferment des sites en France. Les répercussions de la panne de l’automobile sur les industriels est flagrant quand on compare l’évolution chez ceux qui travaillent pour l’auto et chez les autres.

Stellantis et actualité automobile [Tous nos articles]

La part de l’automobile dans l’emploi industriel baisse de plus de 9 %

Ainsi, les producteurs de caoutchouc et plastiques pour l’automobile ont perdu 43 % de leurs effectifs, quand ceux des producteurs hors secteur auto ne reculaient que de 3 %. Même contraste dans la métallurgie (-42 % contre -3 %), dans les produits métalliques (-27 % dans le secteur auto, quasiment stable hors auto) ou la chimie (-29 % contre +19%). Seule exception : les batteries, où l’emploi progresse. Globalement, la part de la filière auto dans l’emploi industriel est tombée à 9,2% en 2023.
L’Insee ne constate pas — du moins jusqu’en 2023 — d’effet spécifique de la transition électrique, car les trois quarts des fournisseurs produisent déjà pour les véhicules électriques, contre seulement 15 % qui ne produisent que pour le thermique.

Nos derniers articles

,
Le second tour de l'élection présidentielle 2022 oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, comme en 2017.

Municipales : quand le RN écarte de justesse une nouvelle « brebis galeuse » à Belfort

Damien Meslot, candidat à sa succession à la mairie de Belfort, a diffusé des mails racistes et xénophobes d’une candidate sur la liste RN aux municipales de Belfort. La nouvelle tête de liste RN, Christophe Soustelle, affirme qu’elle avait été déjà été écartée.
,
Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux.

Ce que révèle l’annonce de Stellantis sur les 22 milliards de charges exceptionnelles

Stellantis a annoncé le 6 février passer 22 milliards de charges exceptionnelles dans ses résultats de 2025. Derrière cette annonce, que penser de la situation du constructeur et, au-delà, de la filière automobile. Le Trois tente de décrypter, avec Nathalie Kroichvili, économiste et professeure d’université en aménagement de l’espace à l’UTBM.
,
Aymen Boutoutaou, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Le FC Sochaux tenu en échec à Bonal par le Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul (1-1) contre le Paris 13 Atletico ce vendredi 13 février, pour le compte de la 21e journée de championnat de National. Un 3e match nul de suite.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC