139 000 emplois perdus dans l’automobile en treize ans en France

Premiers acteurs de cette rupture : les constructeurs, qui ont réduit leurs effectifs en France de 35%, de 131 400 à 85 400, soit 46 000 emplois disparus. L’effet de la diminution des effectifs salariés en France de Renault et Stellantis, qui ont préféré s’implanter en Europe (Roumanie, Slovénie, Espagne, Portugal, Slovaquie), au Maroc et en Turquie.

La tendance est identique chez les fournisseurs (équipementiers, carrossiers, fabricants de composants), qui ont réduit leurs effectifs en France de 31,5%, de 294 100 à 201 400, soit 92 700 emplois de moins, via des fermetures ou des changements de production.

Jusqu’en 2023, carrossiers et équipementiers ont enregistré une baisse d’effectifs plus limitée, de 17 %, passant de 78 000 à 64 800 emplois.

« Les fournisseurs délocalisent peu, mais exportent vers les pays accueillant les sites des constructeurs français », note aussi l’Insee. Mais depuis 2023, la tendance s’accélère: Michelin, Valeo, Forvia, Bosch ou encore Lisi et Dumarey ferment des sites en France. Les répercussions de la panne de l’automobile sur les industriels est flagrant quand on compare l’évolution chez ceux qui travaillent pour l’auto et chez les autres.