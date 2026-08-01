Les voitures électriques pèsent un tiers des ventes en juillet

(AFP)
Les immatriculations de Stellantis progressent de 7,2% en juillet
« Le lancement du nouveau leasing social et son effet d’entraînement sur les offres des constructeurs, créent un environnement qui accélère la transition vers l’électrique, confirmant cette trajectoire engagée depuis le début de l’année », a déclaré Marie-Laure Nivot, analyste du marché automobile chez AAA Data. Les marques chinoises ont représenté 8% des immatriculations en juillet, avec 9 935 véhicules vendus, BYD, Xpeng et Leapmotor ayant plus que doublé leurs volumes sur un an, selon AAA Data.
Les deux principaux constructeurs français sont restés orientés à la hausse en juillet. Les immatriculations du groupe Renault ont progressé de 9,5%, celles de Stellantis de 7,2%. Chez Renault, la marque éponyme a bondi de 21,9%, compensant le recul de Dacia (-10,9%), tandis que chez Stellantis (lire tous nos articles), Citroën (+17,3%) et Fiat (+53,5%) ont tiré la croissance, Peugeot avançant de 6,7%.