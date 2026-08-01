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Les voitures électriques pèsent un tiers des ventes en juillet

Depuis octobre 2024, le service autopartage d'Optymo propose des véhicules électriques.
Plus d'un tiers (35%) des voitures neuves vendues en juillet en France étaient électriques. | ©Le Trois – archives

Plus d'un tiers (35%) des voitures neuves vendues en juillet en France étaient électriques, a indiqué samedi la Plateforme automobile (PFA), en annonçant que les ventes de véhicules neufs ont augmenté de 9% en juillet sur un an, avec 126 808 immatriculations, mais elles restent nettement inférieures aux niveaux d'avant le Covid.

(AFP)

Depuis le début de l’année, 983 974 voitures particulières neuves ont été immatriculées, soit une hausse de 2,65% par rapport à la même période de 2025. Malgré ce rebond, ce marché reste très en deçà de ses niveaux d’avant la pandémie du Covid, avec des volumes vendus inférieurs de plus d’un quart à ceux de juillet 2019. Les voitures 100% électriques ont représenté 35% des immatriculations en juillet, soit 44 378 véhicules, contre 48% pour les hybrides. Depuis le début de l’année, les électriques ont capté 29% du marché, contre 50,5% pour les hybrides.
Cette progression des ventes des véhicules électriques survient après le lancement, le 16 juillet, de la troisième édition du leasing social, dispositif d’aide à l’acquisition de voitures électriques destiné aux ménages modestes.
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Les immatriculations de Stellantis progressent de 7,2% en juillet

« Le lancement du nouveau leasing social et son effet d’entraînement sur les offres des constructeurs, créent un environnement qui accélère la transition vers l’électrique, confirmant cette trajectoire engagée depuis le début de l’année », a déclaré Marie-Laure Nivot, analyste du marché automobile chez AAA Data. Les marques chinoises ont représenté 8% des immatriculations en juillet, avec 9 935 véhicules vendus, BYD, Xpeng et Leapmotor ayant plus que doublé leurs volumes sur un an, selon AAA Data.

Les deux principaux constructeurs français sont restés orientés à la hausse en juillet. Les immatriculations du groupe Renault ont progressé de 9,5%, celles de Stellantis de 7,2%. Chez Renault, la marque éponyme a bondi de 21,9%, compensant le recul de Dacia (-10,9%), tandis que chez Stellantis (lire tous nos articles), Citroën (+17,3%) et Fiat (+53,5%) ont tiré la croissance, Peugeot avançant de 6,7%.

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