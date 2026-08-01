Les voitures électriques pèsent un tiers des ventes en juillet

Depuis le début de l’année, 983 974 voitures particulières neuves ont été immatriculées, soit une hausse de 2,65% par rapport à la même période de 2025. Malgré ce rebond, ce marché reste très en deçà de ses niveaux d’avant la pandémie du Covid, avec des volumes vendus inférieurs de plus d’un quart à ceux de juillet 2019. Les voitures 100% électriques ont représenté 35% des immatriculations en juillet, soit 44 378 véhicules, contre 48% pour les hybrides. Depuis le début de l’année, les électriques ont capté 29% du marché, contre 50,5% pour les hybrides.