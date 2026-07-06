Bourgogne Franche-Comté : le marché du travail continue à se dégrader

L’emploi salarié s’est encore dégradé pendant le premier trimestre en Bourgogne-Franche-Comté, indique l’Insee dans un communiqué de presse. « La très grande majorité des secteurs perdent des effectifs, ou sont, au mieux, stables au premier trimestre 2026. Cette érosion des effectifs salariés persiste depuis fin 2024. Seul l’emploi intérimaire progresse en début d’année », détaille l’Insee.

« Le taux de chômage atteint 7,3 % de la population active au premier trimestre dans la région, en hausse continue depuis un an », relève encore l’institut national de la statistique. Dans le Territoire de Belfort, il est de 9,8 % au premier trimestre (+0,7%) , dans le Doubs de 7,9 % (+0,6 %), et en Haute-Saône de 7,3 % (+0,6 %).