Bourgogne Franche-Comté : le marché du travail continue à se dégrader

L’emploi salarié s’est encore dégradé pendant le premier trimestre en Bourgogne-Franche-Comté, indique l’Insee dans un communiqué de presse. « La très grande majorité des secteurs perdent des effectifs, ou sont, au mieux, stables au premier trimestre 2026. Cette érosion des effectifs salariés persiste depuis fin 2024. Seul l’emploi intérimaire progresse en début d’année », détaille l’Insee.
« Le taux de chômage atteint 7,3 % de la population active au premier trimestre dans la région, en hausse continue depuis un an », relève encore l’institut national de la statistique. Dans le Territoire de Belfort, il est de 9,8 % au premier trimestre (+0,7%) , dans le Doubs de 7,9 % (+0,6 %), et en Haute-Saône de 7,3 % (+0,6 %).
Hausse du nombre de défaillances
« En ce début d’année, les entreprises recourent aussi davantage à l’activité partielle. Et le nombre de défaillances augmente fortement, alerte l’Insee. Dans la région, plus de 2 000 salariés travaillent dans une entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective. La construction et les services sont particulièrement concernés par les défaillances. Toutefois, au premier trimestre, les ruptures de contrats de travail dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi sont moins nombreuses cette année que l’an dernier. Et le taux d’impayés de cotisations sociales reste faible de janvier à mai, un signe que la situation financière des entreprises privées ne se dégrade pas. »