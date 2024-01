Belfort : l’Esta ouvre une spécialité dédiée aux énergies en septembre

Aujourd’hui, 81 % de notre énergie est importée, rappelle Adrienne Simon-Krzakala, directeur régionale de l’agence pour la transition énergétique (Ademe). La principale énergie importée est le pétrole, à hauteur de 37 %. 49 % de la consommation d’énergie concerne le résidentiel et le tertiaire, 28 % le transport et 19 % l’industrie, rappelle également l’Ademe. « L’énergie est partout, tout le temps, au centre des enjeux de demain », insiste la directrice régionale, confirmant l’importance de cette spécialité. Elle remarque que, quel que soit le scénario de transition retenu, il faudra plus d’énergie renouvelable, décarboner ses activités et réduire sa consommation d’énergie. Elle a aussi rappelé comment la crise sanitaire du covid-19 et la guerre en Ukraine ont souligné l’importance de la souveraineté industrielle et énergétique.

Répondre à ces enjeux de transition est fondamental replace Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort. Car si on ne respecte pas la limitation du réchauffement climatique, les conséquence de ce dérèglement seront « non maîtrisées » et surtout on ne sait pas les évaluer ajoute-t-il. « Nous devons changer le carburant de notre économie », appuie-t-il. « Nous avons besoin de former les hussards noirs de la décarbonation », ajoute Raphaël Sodini. Et cette nouvelle filière doit y contribuer. L’école dispose dorénavant de quatre spécialités : industrie 4.0 ; chimie et bio technology ; transformation digitale ; et Énergies +.