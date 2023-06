Belfort : le robot collaboratif de MS-Innov invité à l’Élysée

Dans ce contexte, il faut se différencier. MS-Innov a donc conçu un cobot très modulaire. Toutes les parties sont interchangeables, se complètent. On peut l’adapter à l’environnement et aux besoins du client, en jouant sur le nombre d’axes et la taille. Autre force, l’absence de fils dans le robot, ce qui lui permet de tourner indéfiniment sur lui-même, à l’image d’une lentille de phare, en mer. « On gagne du temps de cycle », souligne Julien Morel. L’énergie et la data sont transmis « via un système de frottement », glisse l’entrepreneur. Avec Morfose, MS-Innov peut monter jusqu’à 9 axes, avec le même module de base, en comptant 2 axes déportés. Le cobot dispose aussi d’une fixation aux standards européens, permettant de fixer l’outil que l’on veut.

Grâce à ce cobot, on peut faire de la manutention, du contrôle qualité, du vissage, de la peinture… « On peut même couper une pizza ou faire un massage », sourit Julien Morel. Il contient 2 200 composants. « C’est de l’horlogerie en termes de montage. » Le logiciel développé par MS-Innov, proposant un script visuel, « garantit une facilité de programmation permettant au plus grand nombre d’utiliser et de piloter un robot industriel », promet la société. Cette accessibilité fait partie de l’ADN de l’entreprise, qui a même développé des robots pédagogiques pour accompagner des élèves, étudiants ou apprenants de l’Afpa. Un des nombreux engagements pris par la société, membres Des Entreprises s’engagent du Territoire de Belfort.

En 2023, MS-Innov veut vendre 20 robots. 10 sont déjà précommandés, notamment par les sociétés Cristel, à Fesches-le-Chatel, et Epau-nova, à Mathay. MS-Innov est installé dans un espace de 720 m2. Elle doit déjà pousser les murs pour envisager la production des premiers cobots ; 150 m2 sont ajoutés. Et elle a aussi pré-réservé 1 500 m2 au Techn’Hom en prévision de l’industrialisation prochaine. Aujourd’hui, elle peut assembler jusqu’à 70 cobots. Les premiers sortiront de l’atelier à l’automne.

Sur ce projet d’innovation, 3 millions d’euros ont été investis, dont 2,3 millions depuis la réorientation de MS-Innov, après le covid-19. L’entreprise a été soutenue par les programmes France Relance, France 2030 (avec une aide de 2,8 millions d’euros) et le fonds Maugis (lire notre article). MS-Innov finalise également une levée de fonds de 2 millions d’euros, autour de trois acteurs, qui prendront une participation minoritaire dans l’entreprise, de l’ordre de 25 %.

Autant de moyens qui doivent solidifier l’entreprise pour accompagner sa dynamique d’innovation, dont un plan est ficelé pour les 4 prochaines années. L’innovation comme le garant de l’existence de Mintaka system innovation. Son baudrier, si l’on fait référence au sens, en arabe, de ce mot, qui désigne également une étoile de la ceinture d’Orion. L’innovation, un baudrier pour toucher les étoiles. L’image est belle.