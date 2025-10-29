Arabelle Solutions : la grève se poursuit mais le blocage de la rue a été levé

Depuis quinze jours, des salariés d’Arabelle Solutions Belfort font grève (lire notre article) contre le retrait d’une prime envisagée en 2025. Ils avaient dressé un piquet de grève rue de la Découverte, au Techn’hom.

Ce piquet a été levé ce mercredi matin, 29 octobre, a constaté un journaliste du Trois, sur place. Le passage n’est plus bloqué à cet endroit. La grève est toujours en cours. Et le piquet de grévistes n’est pas officiellement levé. Des discussions ont été menées toute l’après-midi entre la direction, la CGT et les grévistes. En fonction de l’issue des négociations, le piquet pourrait être repris ou définitivement levé, ce jeudi. Un appel à rassemblement a été annoncé pour ce jeudi matin, à 10h30, confirme la CGT, pour voter la suite ou non de la grève.

Selon la CGT, la dernière proposition de la direction propose une prime de 900 euros pour les non-cadres et de 500 euros (toujours) pour les cadres non concernés par les bonus ; elle serait versée le 7 novembre. Le nombre d’heures comptées dans le cadre du « dialogue social » est dorénavant de 20 heures dans la nouvelle proposition ; cela prend en compte les réunions de négociation.

Ce mardi, huit personnes assignées par la direction pour blocage du site ont comparu devant le tribunal de Belfort. La décision du tribunal est attendue ce jeudi. Parallèlement, les grévistes ont sollicité la préfecture pour la mise en place d’une médiation.