Belfort : la nouvelle vie de l’association Apsiis

Près de 36 mois d’existence. Et des résultats au-delà de toutes les espérances : le développement d’un outil numérique de modélisation d’installations hydrogène, porté conjointement par Capgemini engineering et Euro CFD (lire notre article) ; l’implantation à Belfort d’un bureau de maîtrise d’ouvrage, spécialiste des projets hydrogène, avec Oteenga ; le lancement d’une start-up, Neext enineering (lire nos articles), qui repense les installations électriques des industries, notamment autour des small modular reactor ; le lancement d’un fonds d’investissement citoyen et local, qui a notamment collecté plus de 420 000 euros pour la start-up Neext Engineering avec 120 personnes ; mais aussi le travail sur une turbine innovante, avec la chercheuse Silvia Lasala, dont les recherches vont aussi rejoindre Neext Engineering.

Ce sont autant de projets impulsés par Apsiis, association de préfiguration de sociétés d’ingénierie et d’intégration systèmes (lire notre article). L’association a été lancée début 2021 par des syndicalistes de General Electric ainsi que des entrepreneurs locaux et des acteurs économiques régionaux. Elle est créée sur les cendres des multiples plans sociaux engagés par l’Américain General Electric dans la cité du Lion depuis 2019. La volonté ? Conserver les compétences et les savoir-faire liés à l’intégration de systèmes complexes, notamment des centrales électriques dans le territoire. Mieux, « des compétences stratégiques ont été sauvegardées », salue Philippe Petitcolin, président de l’association et figure syndicale.

Et au-delà de ces projets, l’association a surtout maintenu une dynamique, créé une impulsion, fait bouger des lignes, voire placé Belfort sur la carte de plusieurs programmes nationaux, à l’instar de celui du développement des petits réacteurs nucléaires modulaires ou des volontés de relocalisation industrielle. L’association avait notamment contribué à l’organisation du forum Reconstruire, en octobre 2021 (lire nos articles). Apsiis, constituée de citoyens, a su fédérer le monde économique, politique et académique. « Ce qui était innovant, rappelle également Philippe Petitcolin, c’était de développer des projets sans avoir identifié les porteurs. » Et d’ajouter : « Nous avons réussi à promouvoir notre territoire industriel sur quelque chose de compliqué, qui est l’intégration d’une centrale électrique. »

L’association arrive aujourd’hui à la fin des projets lancés. « Les idées ont été poussées au bout », confie Philippe Petitcolin. Les ressources financières et humaines sont aussi moins nombreuses. Il est donc temps de réorienter l’association. Sur les neuf groupes de travail, cinq ont atteint leur objectif : une activité a été créée ou une dynamique est lancée. Trois projets seront à présent portés par la Vallée de l’énergie, notamment autour de la mise en place d’un système lean dans l’industrie nucléaire. Le cluster vient justement de recruter une ingénieure projet pour porter ces dynamiques avec ses adhérents (lire notre article).