La Vallée de l’Énergie change de braquet

Le cluster de la Vallée de l’Énergie bénéficie d’une nouvelle dynamique depuis deux ans, sous l’impulsion de son président Alain Daubas, cadre chez EDF. Après avoir défini la raison d’être de cette structure (lire notre article) et avoir commencé à la restructurer, la nouvelle équipe affiche ses projets et ses dynamiques.

Le directeur a été recruté il y a un an. Et depuis quelques semaines, une ingénieure innovation projet, Eunji Walgenwitz, et un alternant en animation de cluster, Salah Eddine Otmani, renforcent l’équipe pour porter le projet. « Le projet est très clairement orienté sur les transitions », souligne Alain Daubas, rappelant l’enjeu de l’urgence climatique. « Ce ne sont pas que des sujets d’ingénieurs, insiste le président de l’association. Ce sont des sujets de société. » Ils impliquent de trouver des ressources et de mobiliser les acteurs, ce que cherche à stimuler la Vallée de l’Énergie, « qui travaille pour les territoires ». « Le but est que tout le monde se connaisse et que tous décident de travailler ensemble », appuie Michel Armand, le directeur.

La Vallée de l’Énergie compte bien être à l’initiative de réalisations concrètes. Le poste d’Eunji Walgenwitz est clé dans cette dynamique. Cette ingénieure, qui a travaillé à Forvia (nos articles), sur le réservoir hydrogène, et a certifié le réservoir hydrogène de Mincatec (nos articles) « va accompagner l’innovation collaborative des membres, de démonstrateurs, et de support au montage d’avant-projets », insiste la Vallée de l’Énergie. L’installation dans les nouveaux locaux du Crunch Lab de l’UTBM, au Techn’Hom, s’inscrit aussi dans cette dynamique. Le cluster a accès à des outils de conception et « au cœur de l’écosystème de l’énergie du nord Franche-Comté », indique Alain Daubas. « C’est un lieu totem autour de l’innovation et de l’éducation », poursuit-il.