Belfort : 4 postes concernés par le plan de départs à L’Est Républicain

La procédure d’information-consultation du groupe Ebra a été lancée ce lundi, « ce qui officialise le plan de « repositionnement » comme ils disent pudiquement », indique, un brin ironique, Benjamin Cornuez, journaliste à la rédaction de L’Est Républicain de Belfort et représentant syndical du SNJ, le syndicat national des journalistes. « Mais c’est un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi, NDLR) déguisé », assure-t-il. « On nous a expliqué lundi comment on ferait un meilleur journal avec moins de personnes », s’étonne-t-il encore.

Le groupe médiatique EBRA (Est Bourgogne Rhône-Alpes), qui compte 3 200 salariés, ouvre un plan de 373 départs volontaires (lire notre article) ; Ebra annonce, par ailleurs, la création de 68 postes, en rédaction. Le groupe, qui est la propriété du Crédit Agricole, édite Le Dauphiné libéré (Grenoble), Le Bien public (Dijon), Le Journal de Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône), Le Progrès (Lyon), L’Est Républicain (Nancy), Le Républicain lorrain (Metz), Vosges Matin (Epinal), L’Alsace (Mulhouse) et Les Dernières nouvelles d’Alsace (Strasbourg).

Ces titres couvrent 23 départements ; 800 000 exemplaires papiers sont diffusés chaque jour et les sites internet attirent 21,4 millions de visiteurs uniques par mois. Le journal justifie ce plan par « la baisse des ventes papier, l’évolution des usages de l’information et à la pression des plateformes numériques sur les revenus publicitaires ». Les ventes au numéro et les abonnements ont été divisés par deux en dix ans et la perte opérationnelle a dépassé les 10 millions d’euros en 2025. « Si nous ne faisons rien, cette perte pourrait tripler d’ici 2030. Concrètement, cela voudrait dire disparaître de certains territoires et petit à petit perdre notre identité. C’est précisément ce que nous voulons éviter », a déclaré la présidente du groupe, Sophie Gourmelen, dans un message vidéo diffusé en interne, reprise par l’AFP.

Avec la période estivale, la procédure d’information-consultation va être mise en pause. Les négociations reprendront à la rentrée ; les partenaires sociaux devront rendre un avis sur les conditions de départ négociées début novembre ; aucun départ ne sera acté avant. C’est aussi à cette période que les salariés qui restent connaîtront la nouvelle organisation.