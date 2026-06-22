Jusqu’à 400 postes supprimés à L’Est républicain et dans les autres titre du groupe

Lecture du journal L'Est Républicain, devant un porte affichette.
Le groupe Ebra, auquel appartient L'Est républicain, est propriété du Crédit Mutuel. Il emploie 3200 personnes. | ©Le Trois – Thibault Quartier – illustration

Confronté à une baisse des ventes et de ses recettes publicitaires, malgré un développement d'internet, le groupe Ebra (Est - Bourgogne - Rhône-Alpes) va ouvrir un plan de 400 départs volontaires. Il compte aujourd'hui 3200 salariés répartis dans neuf titres.

(AFP)

Le groupe de presse Ebra, qui compte neuf titres régionaux dans l’est de la France, dont L’Est républicain, (diffusé entre autres dans le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône) a annoncé ce lundi 22 juin 2026, un plan de départs volontaires visant jusqu’à 400 postes, dans un contexte de baisse des ventes.

« Aucun départ ne sera contraint », a indiqué dans un communiqué le groupe de 3 200 salariés, propriété du Crédit Mutuel. Quelque 68 créations de postes sont parallèlement prévues, principalement dans les rédactions.

EBRA (Est Bourgogne Rhône-Alpes) édite Le Dauphiné libéré (Grenoble), Le Bien public (Dijon), Le Journal de Saône-et-Loire (Chalon-sur-Saône), Le Progrès (Lyon), L’Est républicain (Nancy), Le Républicain lorrain (Metz), Vosges Matin (Epinal), L’Alsace (Mulhouse) et Les Dernières nouvelles d’Alsace (Strasbourg), des titres qui couvrent au total 23 départements.

Le groupe, qui diffuse plus de 800 000 exemplaires par jour et dont les sites internet attirent 21,4 millions de visiteurs uniques par mois, explique être confronté à « la baisse des ventes papier, à l’évolution des usages de l’information et à la pression des plateformes numériques sur les revenus publicitaires ».

Les ventes au numéro et les abonnements ont été divisés par deux en dix ans et la perte opérationnelle a dépassé les 10 millions d’euros en 2025.

« Si nous ne faisons rien, cette perte pourrait tripler d’ici 2030. Concrètement, cela voudrait dire disparaître de certains territoires et petit à petit perdre notre identité. C’est précisément ce que nous voulons éviter », a déclaré la présidente du groupe, Sophie Gourmelen, dans un message vidéo diffusé en interne.

Recours à l'intelligence artificielle

Parmi les changements prévus, certaines tâches de mise en page vont être automatisées « pour faire gagner du temps aux journalistes », a justifié Sophie Gourmelen. « Ce temps, nous voulons le mettre là où il compte le plus, sur les contenus, sur le terrain et sur le numérique », a-t-elle appuyé dans son message vidéo.

Le groupe mise ainsi sur l’intelligence artificielle pour « simplifier les tâches d’editing et de relecture des journalistes à travers une boîte à outils qui assistera les journalistes rédacteurs et éditeurs dans leur quotidien (proposition de titres adaptés au print et au web, tags, métadonnées, vérification orthographique, reformulation…) ».

« Qu’attendre de cette machine magique sobrement intitulée MEPA (mise en page automatique) dont on ne connaît ni les capacités, ni le périmètre ? » a immédiatement réagi une intersyndicale SNJ-CGT-CFDT de L’Est Républicain et Vosges matin dans un communiqué.

Le secrétariat de rédaction « en souffrira durement: 15 postes sur 49 » sont appelés à disparaître pour ces deux journaux, « soit un tiers des effectifs actuels ».

Quant au plan dans son ensemble, il constitue une « saignée historique » déplorent ces syndicats.

Une des priorités d’Ebra est de conquérir un nouveau public et de rajeunir les audiences, notamment en développant les formats vidéo et audio et en mettant en place une plateforme numérique commune aux neuf titres du groupe.

Premiers départs en 2027

Côté éditorial, « l’information locale reste notre priorité, mais elle doit mieux correspondre aux besoins de nos lecteurs, notamment sur les sujets de vie quotidienne, comme le pouvoir d’achat, le logement ou la santé », avance la patronne d’Ebra.

Les « histoires fortes », « l’enquête », « le reportage », « les grands entretiens » doivent devenir « plus importants ». Un « pôle news » va être créé dans chacune des rédactions « avec pour mission d’écrire en première intention pour le numérique ».

Le groupe compte parallèlement diversifier ses revenus via l’événementiel, l’éducation aux médias ou son pôle tech.

Le dialogue social va débuter avec une première réunion prévue le lundi 29 juin, et les négociations doivent durer plusieurs mois. Les premiers départs sont attendus à partir de 2027.

Nos derniers articles

Le FSU manifeste devant le collège Léonard de Vinci à Belfort

Belfort : les syndicats dénoncent des classes surchargées au collège Vinci

La Fédération Syndicale Unitaire du Territoire de Belfort s’est mobilisée ce lundi 22 juin au collège de Vinci, à Belfort, contre la suppression d'heures d'enseignement. Pourtant, il y aura 78 élèves en plus que les prévisions, à la rentrée.
Les associations d'aides aux enfants de quartiers prioritaires ont besoin de moyen pour de nouveaux projets. | ©Lourdes ÑiqueGrentz de Pixabay

Montbéliard invite les écoliers à rester chez eux

La Ville de Montbéliard propose aux parents de garder les enfants à la maison durant les après-midis de cette semaine du 22 au 26 juin, en raison de la canicule. L’accueil sera cependant assuré.
L'ancien bâtiment de Pompes Japy, de 3000 m², est en pleine rénovation pour accueillir la nouvelle ligne de production de Cristel.

Cristel rénove un bâtiment Japy pour sa seconde ligne de production

Il y a 200 ans, Japy emboutissait sa première casserole, sur le site actuel de Cristel, à Fesches-le-Châtel. Un anniversaire qui sera célébré ce jeudi 25 juin, alors que Cristel est en pleine forme.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

PUB

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

99 Appartements6 Immeubles58 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC