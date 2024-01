Au moins 44 990 euros pour le nouveau Peugeot e-3008 !

Le nouveau Peugeot e-3008, dévoilé au mois de septembre en grandes pompes au Mattern Lab de Sochaux (lire ici), est disponible à la commande dans le réseau Peugeot et sur Peugeot.fr indique la marque dans un communiqué de presse, diffusé ce jeudi. Il succède au Peugeot 3008, SUV du segment C le plus vendu en France depuis 2010. Le prix a été dévoilé ce mercredi soir, à l’occasion du journal télévisé de 20 h, sur TF1. Le véhicule est « éligible au bonus écologique sur l’ensemble de ses finitions », indique Peugeot.