Stellantis ouvre sa première usine de batteries électriques avec TotalEnergies et Mercedes

Le gouvernement français s’est fixé comme objectif de produire dans le pays deux millions de véhicules électriques par an d’ici à 2030, souligne Bercy. Le site d’ACC à lui seul devrait à cette date produire de quoi équiper 500 000 véhicules chaque année.

La France entend fournir à son industrie automobile suffisamment de batteries assemblées dans le pays d’ici à 2027, et même en exporter par la suite. Mais elle reste handicapée par le prix de son énergie, comparée à la Chine ou aux États-Unis, qui subventionnent massivement cette industrie.

Signe du soutien public, sur les sept milliards d’euros d’investissements nécessaires pour le projet ACC, le groupe a reçu plus d’1,2 milliard de fonds publics, dont 845 millions d’euros d’aides françaises. La technologie lithium-ion utilisée sur la première ligne d’ACC reste toutefois gourmande en matériaux stratégiques dont la chaîne d’approvisionnement est largement dominée par la Chine – manganèse, nickel ou graphite.

La transition vers l’électrique représente également un défi social majeur, avec la disparition annoncée de dizaines de milliers d’emplois, tandis que la Vallée de la batterie doit recruter et former plus de 20 000 personnes en quelques années. Une centaine de personnes ont d’ailleurs manifesté mardi à Douvrin à l’appel de la CGT du site local de Stellantis, voisin d’ACC et voué à la fermeture, dénonçant la “casse sociale sans précédent qui se prépare dans la filière thermique”.