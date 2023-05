Batteries automobiles : où en est l’Europe ?

Selon l’ONG européenne Transport et Environnement, le nombre exact de projets d’implantations d’usines de batteries électriques automobiles répertorié en Europe s’élève à 54, alors que la France a inauguré ce mardi dans le Pas-de-Calais la première usine produisant sur son sol des batteries pour voitures électriques (lire notre article). L’Allemagne est en pointe avec 15 projets dans les cartons, suivie de la Hongrie (5 projets), de la France (4) et de la Norvège (4), selon le recensement de T&E.

Les deux plus gros projets sont l’usine du numéro un mondial des constructeurs de batteries pour véhicules électriques, le chinois CATL (Contemporary Amperex Technology) à Debrecen, en Hongrie (100 GWh par an) et celle du sud-coréen LG Chem à Wroclaw, en Pologne (125 GWh). L’usine Tesla de Berlin a pour objectif d’atteindre 50 GWh, mais pourrait pousser la production annuelle à 100 GWh, a avancé le PDG du groupe américain, Elon Musk.