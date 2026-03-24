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Arabelle Solutions fournira des turbines au nouveau porte-avions

Un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort.
Un élément de turbine à vapeur Arabelle, dans les ateliers d'Arabelle Solutions, à Belfort. | ©Arabelle Solutions

Arabelle Solutions fournira les turbines du système de propulsion nucléaire du porte-avions de nouvelle génération, lancé le 18 mars à Saint-Nazaire. Un porte-avions qui sera baptisé le « France Libre ». Une autre entreprise du Territoire de Belfort participera au chantier : Selectarc.

Le France Libre est un projet de porte-avions qui doit succéder au porte-avions Charles-de-Gaulle en 2038 ; il sera construit par Naval Group. Long de 310 mètres et pesant 78 000 tonnes, le porte-avions embarquera 2 000 personnels. Le navire pourra embarquer une quarantaine d’aéronefs.

Arabelle Solutions produit notamment, pour des centrales nucléaires, des turbines à vapeur et des alternateurs permettant de transformer l’énergie thermique de la fission nucléaire en énergie électrique. L’entreprise a été retenue par Naval Group pour concevoir, développer et fabriquer, d’ici 2030, quatre turbines à vapeur, leurs régulateurs de vitesse associés, ainsi que quatre sécheurs à grande vitesse qui seront installés sur le nouveau porte-avions.

« Les équipes d’Arabelle Solutions et moi-même sommes honorés d’avoir été sélectionnés par Naval Group pour participer au programme du nouveau porte-avions français », indique Catherine Cornand, présidente d’Arabelle Solutions, présente lors du lancement du porte-avions auprès d’Emmanuel Macron, le 18 mars, à Saint-Nazaire. D’ajouter : « Concevoir, fabriquer et maintenir une technologie de propulsion nucléaire de pointe pour la Marine nationale est non seulement une responsabilité industrielle majeure, mais aussi une contribution directe au renforcement de la souveraineté technologique française. » 

Arabelle Solutions équipait déjà le Charles-de-Gaulle

La dirigeante d’Arabelle Solutions dispose d’une très solide expérience dans les programmes de défense et en particulier dans les programmes nucléaire de défense (lire notre article). Elle a été directrice adjointe de la division de la propulsion nucléaire au commissariat à l’énergie atomique (CEA), de 2016 à 2018. Elle a aussi, au cours de sa carrière, travailler dans l’industrie de défense en pilotant des programmes d’armement, tel que celui du Rafale, à la direction générale de l’armement (DGA), ou celui des sous-marins nucléaires à DCNS, l’ancêtre de Naval Group. Elle a aussi suivi, chez Areva, le programme des chaudières nucléaires des sous-marins d’attaque de classe Barracuda.

Arabelle Solutions incarne « une tradition d’innovation, de performance industrielle et d’engagement constant », salue Laurent Coudray, directeur du programme de nouveau porte-avions. Arabelle Solutions équipaient déjà le porte-avions Charles-de-Gaulle en turbines du système de propulsion et en assurait la maintenance ; avant cela, l’ancêtre de l’entreprise avait fournit des équipements aux porte-avions de la génération précédente, le Foch et le Clemenceau. Cette expérience renforce l’expertise d’Arabelle Solutions dans l’ingénierie et la fabrication de turbines à vapeur nucléaires navales.

Selon le sénateur Cédric Perrin, président Les Républicains de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, ce programme pourrait bénéficier à d’autres entreprises du territoire, compte tenu de son ampleur. , Son coût est estimé à 12,2 milliards d’euros. 

Grandvillars : Selectarc est également retenue

L’entreprise Selectarc, à Granvillars, unique fabricant français de produits d’apport de soudage et de brasage a été également été retenue par Naval Group pour participer à la construction du nouveau porte-avions. L’entreprise qui appartient au giron de la holding familial Viellard-Migeon & Cie est également engagé avec Naval Group dans la conception du futur sous-marin lanceur d’engin de nouvelle génération (lire notre article). L’entreprise développe notamment de nouveaux produits pour répondre aux exigences techniques des fonds marins. Framatome a intégré le capital de l’entreprise en 2025 (lire notre article) pour consolider cet actif clé de la relance de la filière nucléaire et souverain pour l’économie de défense. 

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