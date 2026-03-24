Arabelle Solutions fournira des turbines au nouveau porte-avions

Le France Libre est un projet de porte-avions qui doit succéder au porte-avions Charles-de-Gaulle en 2038 ; il sera construit par Naval Group. Long de 310 mètres et pesant 78 000 tonnes, le porte-avions embarquera 2 000 personnels. Le navire pourra embarquer une quarantaine d’aéronefs.

Arabelle Solutions produit notamment, pour des centrales nucléaires, des turbines à vapeur et des alternateurs permettant de transformer l’énergie thermique de la fission nucléaire en énergie électrique. L’entreprise a été retenue par Naval Group pour concevoir, développer et fabriquer, d’ici 2030, quatre turbines à vapeur, leurs régulateurs de vitesse associés, ainsi que quatre sécheurs à grande vitesse qui seront installés sur le nouveau porte-avions.

« Les équipes d’Arabelle Solutions et moi-même sommes honorés d’avoir été sélectionnés par Naval Group pour participer au programme du nouveau porte-avions français », indique Catherine Cornand, présidente d’Arabelle Solutions, présente lors du lancement du porte-avions auprès d’Emmanuel Macron, le 18 mars, à Saint-Nazaire. D’ajouter : « Concevoir, fabriquer et maintenir une technologie de propulsion nucléaire de pointe pour la Marine nationale est non seulement une responsabilité industrielle majeure, mais aussi une contribution directe au renforcement de la souveraineté technologique française. »