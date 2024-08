Andelnans : l’entreprise TNT devient propriétaire de l’AtraXion

Quel chemin parcouru pour ce « petit gamin de Belfort », rigole-t-il. Lui qui rappelle son statut de « cancre » à l’école et d’autodidacte dans l’univers professionnel. Il a commencé dans une cave de 15 m², en proposant, via une association, des prestations de DJ. vingt-cinq après, il devient propriétaire d’un parc d’expositions. « J’ai le mobilier, la décoration, la lumière, le son et les clients qui challengent sur plein de choses, relève Thomas Mouhat. Et j’ai des idées. C’est un super terrain de jeux. » Autant d’éléments pour continuer de faire battre le cœur de l’AtraXion.