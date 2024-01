Andelnans : après des années dans le rouge, l’AtraXion se porte mieux

Spectacles, shows, conférences, salons, l’AtraXion accueille depuis trente ans les événements nord franc-comtois. Situé à Andelnans, le parc d’exposition offre un espace de 4 000 m2 disposant de zones logistiques, de bureaux, de cuisines, d’un espace bar et restauration, entourée de 550 places de parking. Un système de cloison y permet de moduler le parc de 300 à 4 000 m2.

Géré par l’entreprise TNT Events depuis huit ans, le rapport d’exploitation 2023 démontre une ascension importante en termes de fréquentation, frôlant en 2023 les 100 000 visiteurs. En 2016, l’AtraXion accueillait 55 000 visiteurs. Depuis, l’évolution de la fréquentation est ascendante chaque année (en excluant les trois années du Covid).

Le nombre d’événements a lui aussi augmenté. D’environ 25 en 2016, il y en a désormais plus de 50 en 2023, soit un taux d’occupation de 66%. Pas moins de 60 événements étaient aussi prévus en 2020 et 2021, annulés à cause du Covid. « Malgré les défis posés par les crises sanitaires et économiques sans précédent dans notre domaine d’activité, […] la reprise se confirme aujourd’hui », annonce Thomas Mouhat, directeur d’exploitation de l’AtraXion et président de TNT Events. « Nous nous sommes engagé avec toute notre énergie pour le parc des expositions depuis notre reprise en 2015, les première années ont été difficiles, mais aujourd’hui en sortie de crise Covid, les résultats portent désormais leurs fruits », complète le directeur.