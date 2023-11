Alstom pourrait céder sa participation dans le russe TMH d’ici la fin de l’année

Montbéliard : 11 personnes écrouées pour trafic de drogue et proxénétisme

Deux frères de nationalité kosovare et neuf autres personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants et de proxénétisme à Montbéliard (Doubs) ont été mis en examen et placés en détention provisoire, a-t-on appris dimanche de source policière.