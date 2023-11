Alstom : la suppression de RTT fait monter la pression à l’usine de Belfort

« L’argument avancé sur la nécessité d’avoir « plus de jours travaillés et des démarrages de journée synchronisés entre ateliers et fonctions supports pour mieux répondre aux besoins des clients » est balayé par notre histoire », insiste l’intersyndicale, dans un tract. Aux milieu des années 2000, Belfort fabriquait plus de 100 locomotives par an. Aujourd’hui, c’est quatre fois mois. « C’est leur organisation des dernières années qui a tout désorganisé », estime Eddy Cardot, élu au comité social et économique (CSE), syndiqué à la CGT. Selon les syndicats, c’est le perte de compétences, le management ou encore les sous-effectifs qui déstabilisent l’usine. Si on invoque encore « la compétitivité » pour expliquer cette démarche, Eddy Cardot estime surtout qu’Alstom veut mettre tous les sites au même niveau des 12 jours de RTT.

« Le contexte social est difficile », alerte André Fages. « Les gens sont à cran », précise-t-il. L’annonce de mercredi sur la réduction mondiale des effectifs du groupe ne rassure pas (lire par ailleurs). Les derniers résultats en bourse n’augurent pas non plus des négociations salariales très favorables. « On a une direction jusqu’au-boutiste », dénonce Eddy Cardot. « Il n’y a pas de dialogue social », ajoute-t-il. « Et les salariés sont déterminés à continuer s’il le faut », prévient Eddy Cardot.

L’intersyndicale va solliciter l’inspection du travail sur cette démarche de la direction, qui revient sur un accord signé en 1999. Et elle se questionne aussi sur la cadre juridique de la démarche.

Sollicitée, la direction d’Alstom ne souhaite “pas faire de commentaire”.