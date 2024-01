Allenjoie : Xavier Colson est nommé directeur général de Gen-Hy

Xavier Colson a été nommé directeur général de la société Gen-Hy, annonce l’entreprise dans un communiqué de presse. Il doit accompagner l’industrialisation de la start-up, qui construit une usine d’électrolyseurs à Allenjoie (lire nos articles). « Il aura notamment pour mission de transformer Gen-Hy en une PME industrielle », indique l’entreprise. Il sera secondé par Bruno Salque. « L’arrivée de Xavier Colson est un atout indispensable à la réussite de notre projet industriel », salue Sébastien Le Pollès, président de Gen-Hy.

Âgé de 56 ans, Xavier Colson est diplômé de l’École navale et de l’École des mécaniciens de la Marine. Il a servi pendant 10 ans dans la Marine nationale, assurant des fonctions de chef de service sur différents bâtiments. Il a, par la suite, été 16 ans chez PSA (aujourd’hui Stellantis), assurant des responsabilités dans les projets industriels, les achats, en usine, en prospective et dans les coopérations internationales liste Gen-Hy. En 2016, il intègre EES Clemessy, filiale d’Eiffage Energie Systèmes (EES) en tant que directeur commercial de l’axe automobile. « En 2019, dans une volonté d’engager les entités automobiles d’Eiffage dans des relais de croissance prometteurs, il s’est investi dans l’écosystème hydrogène et a œuvré au rapprochement entre Gen-Hy et EES, indique la start-up. Depuis 2022, il a piloté l’axe hydrogène d’EES. »