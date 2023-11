Allenjoie : Saint-Gobain entre au capital de Gen-hy

« L’objectif à terme est d’augmenter les rendements, baisser les coûts de production et monter en puissance sur les stacks d’électrolyseurs pour la production d’hydrogène vert », indique Gen-hy. Les futures membranes doivent être encore plus performantes, tant en termes de rendement et que de durée de vie, et recourir à moins de matériaux. Aujourd’hui, Gen-hy garantit 50 000 heures de fonctionnement à ses équipements. Avec les nouvelles versions de membranes, elle espère aller bien au-delà. « Ce qui pollue le moins, c’est ce qu’on ne produit pas », insiste Sébastien Le Pollès. Cette réduction des coûts doit permettre, in fine, de favoriser « l’accès à l’hydrogène vert », défend Sébastien Le Pollès.

Après Eiffage (lire notre article), Saint-Gobain est le second grand industriel à s’associer à Gen-Hy. « Cette nouvelle collaboration valide les options technologiques retenues par Gen-Hy et prouve sa capacité à industrialiser ses produits avec efficacité », se réjouit l’entreprise. « On y travaille depuis plusieurs mois. C’est une belle étape. Nous continuons de nous faire accompagner par des industriels de renom », apprécie Sébastien Le Pollès. L’usine d’Allenjoie est construite avec Eiffage, qui apporte son savoir-faire en industrialisation et son réseau pour le déploiement et la maintenance des équipements.

Il y a quelques semaines, le Gouvernement a annoncé que Gen-hy devrait être soutenue dans le cadre du programme européen sur le déploiement de l’hydrogène (lire notre article). 111 millions doivent être fléchés. Ils sont encore à confirmer par la Commission européenne.