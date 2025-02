À Fessenheim, les projets d’EDF ravivent la tension

A l’issue de quatre mois d’échanges, la Commission nationale du débat public (CNDP) organise jeudi soir une ultime réunion sur le projet de technocentre prévu sur le site de l’ancienne centrale alsacienne.

Environ 2 000 personnes ont participé aux différents webinaires et ateliers proposés, dans une ambiance parfois « tendue »: en décembre, plusieurs associations avaient claqué la porte, estimant « servir de faire-valoir dans un jeu dont les dés sont pipés » (lire article). « Les opposants considèrent que le débat donne trop de place au maître d’ouvrage (EDF). Et inversement, ce dernier considère que nous avons donné trop de place aux opposants« , concède Jean-Louis Laure, président de ce débat public.

D’un côté, les pouvoirs publics locaux, pour qui ce technocentre est une évidence, cinq ans après l’arrêt des réacteurs. « On est totalement favorable. C’est un beau projet industriel qui donne une suite à un site fermé prématurément pour des raisons politiques », défend Claude Brender, le maire de Fessenheim. Attaché au nucléaire, il voit dans le recyclage des métaux de centrales française et potentiellement étrangères une démarche « vertueuse ».

Il n’a aucune inquiétude quant aux rejets du site, notamment les fumées. « On a eu des réponses rassurantes, tous les rejets seront captés. Ça demande encore à être précisé, mais je n’ai aucun doute que l’impact sur la santé sera nul », assure-t-il. « Et puis on ne va pas cracher dans la soupe, ça génèrera des retombées financières », se réjouit-il. Pour la communauté de communes, les recettes fiscales sont estimées à 2,5 millions d’euros par an, en plus des 200 emplois permanents créés.