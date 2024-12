Fessenheim : des associations quittent le débat autour du projet de technocentre

“Force est de constater qu’en guise de débat, nous sommes face à un monologue partial de la part d’EDF, porteur du projet, qui s’octroie un temps de parole conséquent à chaque réunion, ne répond pas aux questions (…), refuse le débat réel”, dénoncent dans un communiqué commun les associations “Alsace Nature”, “Stop Fessenheim” et “Les citoyens vigilants des environs de Fessenheim”.

EDF projette d’implanter un “technocentre”, destiné au recyclage de métaux très faiblement radioactifs issus du démantèlement d’installations nucléaires, sur le site qui accueille la centrale nucléaire mise à l’arrêt en 2020, et dont une partie des terrains sont inutilisés. Les métaux seraient transformés en lingots afin d’être réutilisés pour tous types d’usages.

A la demande d’EDF, la Commission nationale du débat publique (CNDP) mène depuis octobre et jusqu’en février un débat pour évoquer les impacts “que ce projet pourrait avoir sur l’aménagement du territoire et le cadre socio-économique et environnemental”. Les associations réclamaient “une information impartiale, des temps de débats contradictoires et une neutralité d’animation” du débat, pour permettre aux citoyens de “se forger un avis” sur ce dossier, mais estiment que “l’ensemble de ces conditions n’est pas réuni”.