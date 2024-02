218 défaillances d’entreprises enregistrées en 2023 dans le nord Franche-Comté

La conjoncture économique est délicate. Les entreprises affrontent depuis 2020 une succession de crises. D’abord sanitaire, puis économique, puis énergétique et enfin inflationniste. La visibilité est limitée et la navigation périlleuse, notamment marquée par le coût volatil des matières premières. Pendant le covid-19, les différents dispositifs de soutien à l’économie, notamment les prêts garantis par l’État (PGE), ont permis de maintenir l’activité et les entreprises à flots. Depuis, on redoutait une explosion des défaillances d’entreprises, qui n’étaient plus sous perfusion. On craignait une difficulté, notamment, à rembourser ces PGE.

Pour autant, en 2023, « la grande majorité des PGE ont été remboursés de manière régulière, sans avoir recours à un moratoire », confie Adeline Gaidot, commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) Bourgogne-Franche-Comté.