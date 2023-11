Paul Curti : « La situation devrait se compliquer d’ici le printemps »

Plusieurs éléments précipitent cette situation. D’abord, un achat plus difficile. Le coût d’acquisition du terrain et le coût de la construction, lié à la hausse du coût des matériaux, ont fortement augmenté. De plus, les taux d’intérêt augmentent fortement depuis plusieurs mois. « Le prix de l‘argent est plus élevé », estime Paul Curti. S’ajoute, par ailleurs, un taux d’endettement du ménage plafonné à 35 % des revenus nets et une durée de remboursement de l’emprunt qui ne peut plus excéder 25 ans. Cela crée un effet ciseau peu propice à l’investissement immobilier. « Les primo-accédants ont beaucoup de mal à investir », soulève Paul Curti, ajoutant au tableau la hausse du coût de l’énergie, qui s’est accéléré avec la guerre en Ukraine. Cette crise est d’autant plus paradoxale que la France manque de logement.

« On observe déjà une baisse de l’intérim et du recours à la sous-traitance [dans certains territoires], car il y a une baisse d’activité », indique Paul Curti. C’est notamment le cas dans les grandes métropoles. Des entreprises commencent donc à chercher des missions plus loin et viennent accroître la concurrence dans d’autres territoires. Aujourd’hui, la situation n’est pas encore trop difficile dans le Territoire de Belfort, convient-il, mais cela ne va pas durer. Et le territoire n’a pas non plus de chantiers d’envergure, qui tirent l’activité.

Quelques nouvelles rassurent le président de la délégation belfortaine de la fédération française du bâtiment. Le plan de rénovation énergétique des écoles, annoncé par Emmanuel Macron, va permettre d’engager des travaux dans 40 000 écoles, représentant un marché de 30 à 40 milliards. Une augmentation de 1,6 milliard d’euros de MaPrimeRenov’ a aussi été actée pour 2024, portant l’enveloppe à 4 milliards d’euros. La FFB apprécie cette décision, mais elle ne règle pas la crise dans le logement neuf. Un élément que l’on retrouve dans le prêt à taux zéro, nommé PTZ. Les maisons individuelles neuves sont exclues de ce dispositif, que la fédération du bâtiment aimerait « plus large », rapporte Paul Curti. Car s’il y a « un levier pour les investisseurs », estime le président de la FFB 90, c’est bien le prêt à taux zéro.

Côté approvisionnement, les problèmes de fournitures sont moins marqués qu’ils n’ont été ces dernières années, après la crise sanitaire. Par contre, les prix sont toujours aussi volatiles. « C’est très fluctuant », convient Paul Curti. D’ajouter : « On a du mal à savoir. » L’inflation a ralenti. Par contre, on n’a toujours pas retrouvé les prix d’avant la crise sanitaire.