Les Casques bleus alertent sur l’état de santé inquiétant des dirigeants

Si les Casques bleus s’intéressent d’abord à l’entreprise, il s’intéressent aussi ensuite au dirigeant, personnellement. Avec une question clé : « Et vous, comment allez-vous ? » « Cela peut être un autre volet qui éclate au grand jour », observe Yannick Gérome. Et les bénévoles constatent actuellement plus de troubles psychologiques. Pour accompagner les dirigeants dans cette démarche et faire face à cette détresse, le dispositif s’est associé à Apesa, une association de psychologues professionnels. En 2021, Casques bleus a déclenché 5 fois ce dispositif, 12 en 2022 et déjà 10 entre janvier et mai 2023. Le signal est alarmant. S’il est déclenché, Apesa propose cinq séances gratuites. Une formation a aussi été mise en place pour les bénévoles, pour leur donner des clés, les aider à faire la part des choses et « à être serein », rappelle Caroline Debouvry, qui s’est formée dans le domaine de la médiation aux entreprises, pour « savoir agir et réagir ».

Ce dispositif singulier commence à être reconnu nationalement (lire ci-dessus). Il essaime en Côte-d’Or et en Saône-et-Loire. Il est en cours de déploiement dans la Nièvre et le Doubs. Et il est envisagé dans l’Yonne et en Haute-Saône. Des contacts ont aussi été noués en Nouvelle-Aquitaine, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur ou encore en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Caroline Debouvry de rappeler : « Appelez-nous quand vous êtes perdus ! Il vaut mieux un coup de fil inutile, qu’un coup de fil qui n’arrive pas. »