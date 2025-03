Stellantis : trois syndicats sur cinq signent l’accord sur les salaires

Les négociations ont été longues et rudes. Puis ce fut l’attente des résultats du groupe (lire notre article). Enfin, les échanges au sein des sections syndicales. Ce jeudi 6 mars, la CFE-CGC, Force ouvrière et la CFTC ont signé la proposition de l’accord salariale 2025 de la direction (lire notre article). La CFDT et la CGT, non.

« Les salariés sont mécontents de subir les décisions et les dysfonctionnements qui ne sont pas de leurs faits, une performance sociale loin des attentes et les transformations à marche forcée souvent pilotées Hors France », replace la CFE-CGC. Et les propositions sont en dessous des attentes confirme le syndicats. « Ne pas signer un accord salarial dans une conjoncture ou la filière automobile est en tension ne change rien à la donne et fait courir un gros risque sur le pouvoir d’achat ! » se justifie la CFE-CGC. Si ces trois syndicats ne signaient pas, la direction revenait à une proposition moins disante. La CFE-CGC attend de la direction française « des mesures complémentaires notamment sur l’actionnariat et des mesures pour rééquilibrer le partage des richesses ».