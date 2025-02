Le bénéfice de Stellantis s’effondre de 70%, à 5,5 milliards d’euros

« Bien que 2024 ait été une année très contrastée pour l’entreprise, avec des résultats en deçà de notre potentiel, nous avons franchi d’importantes étapes stratégiques », a déclaré le président du conseil d’administration de Stellantis, John Elkann, cité dans le communiqué. Mais le groupe reste flou dans ses prévisions, annonçant « une croissance positive du chiffre d’affaires avec une marge opérationnelle courante à « un chiffre » », et un vrai rétablissement à partir du second semestre.

Stellantis traverse une passe très difficile après des années de profits record, et a pioché 6 milliards d’euros dans sa trésorerie pendant l’année. Au deuxième semestre 2024, avec des ventes en baisse, des véhicules vendus moins chers, et des usines parfois à l’arrêt, Stellantis a tout juste atteint l’équilibre avec 0,3% de marge.

Les quinze marques du groupe ont vu leurs livraisons de voitures baisser de 12% au cours de l’année 2024, plombées notamment par un recul de 25% en Amérique du Nord. Sur ce marché-clé pour le groupe, le chiffre d’affaires s’effondre (-27%, à 63,4 milliards d’euros) à cause d’une baisse des ventes avec l’arrêt de certains modèles (Dodge Charger et Challenger, Jeep Cherokee et Renegade) et de promotions lancées pour réduire les stocks de véhicules.

Les concessionnaires américains voyaient les voitures s’empiler sur leurs parkings à cause de tarifs jugés trop hauts par les clients. Après s’être attaqué aux stocks européens au premier semestre, le groupe a multiplié les offres en Amérique du Nord et y a fait baisser ces stocks de 20% sur un an, soit plus que prévu jusqu’ici. Au total, le groupe a réduit ses stocks de 268 000 véhicules en un an.

En Europe, le chiffre d’affaires baisse de 11% à 59 milliards d’euros, et une fin d’année marquée par la transition entre deux générations de véhicules, ainsi que plusieurs retards de lancement dus à des problèmes de qualité.

En Amérique latine, la baisse des monnaies argentine et brésilienne a empêché le groupe de profiter de ventes pourtant en augmentation (+4%). La marque de luxe Maserati a confirmé être au fond du trou avec seulement 11 000 voitures vendues sur l’année, et doit se relancer avec un nouveau patron.