Stellantis : les négociations salariales conditionnées aux résultats du groupe

En 2024, selon l’Insee, les prix ont augmenté de 1,4 % en janvier 2025, sur un an. Si la CFDT valide le niveau de l’enveloppe globale, au-dessus de l’inflation (2,1 %, réparties entre une part d’augmentation générale et une part d’augmentation individuelle), « les augmentations générales ne permettront pas de couvrir l’inflation pour toutes les catégories socio-professionnelles », interpelle-t-elle. Les cadres, par exemple, n’ont aucune augmentations générales. Les syndicats regrettent aussi un planning très tardif de distribution des augmentations individuelles, « sans rétroactivité », réparties en mai, juillet et en fin d’année. « Nous sommes très loin du compte », critique la CGT, qui réclame une augmentation de 400 euros pour tout le monde. « Cette année encore, les bénéfices se compteront en milliards d’euros, dénonce le syndicat contestataire. Mais Stellantis préfèrera encore les brûler en rachats d’action et en milliards d’euros de dividendes au lieu d’en redistribuer. » La CFE-CGC demande aussi de « rééquilibrer le partage des richesses », de travailler une « vraie performance sociale » pour faire « baisser la tension dans les établissements ».

Si les syndicats ne signent pas la dernière proposition de Stellantis, la direction reviendra à sa 4e proposition ; l’enveloppe globale des augmentations générales sera établie à 1,9 %.