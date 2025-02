Stellantis : pour les syndicats, les salariés payent les pots cassés après l’annonce des bénéfices

Force Ouvrière adopte une position plus mesurée face aux résultats annoncés. « On savait que les chiffres allaient être moins bons que les trois, quatre dernières années. Cela amène à ces propositions », reconnaît Thierry Giroud, du syndicat. Cela laisse un « goût amer », communique FO, avec des résultats divisés par deux ayant des conséquences directes pour les salariés. Néanmoins, le syndicat souligne que malgré cette conjoncture difficile, il a obtenu des compensations pour les salariés, notamment le maintien de la SAIP (dispositif permettant aux salariés d’une entreprise d’acquérir des actions de leur entreprise à des conditions avantageuses), une prime de partage de la valeur (PPV) comprise entre 900 et 1700 euros brut et la prise en compte des intérimaires dans les mesures de redistribution. FO précise que plus de 75% des salariés en activité seront éligibles au montant maximal et que que les intérimaires percevront la prime avec les mêmes critères que pour les salariés.

FO insiste sur la nécessité de rester vigilant : « La chute des résultats ne doit pas être un prétexte à une remise en cause des acquis sociaux. » Le syndicat affirme qu’il continuera d’exiger une meilleure reconnaissance des efforts fournis par les salariés et de veiller à ce que leurs intérêts soient défendus dans les futures négociations.