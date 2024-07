Stellantis : encore un projet d’externalisation de 34 salariés à Bessoncourt

Une nouvelle opération d’externalisation des services informatiques est dans les tuyaux (lire notre article), chez Stellantis. Elle a été annoncée ce jeudi matin, en comité social et économique (CSE), à l’échelle de la France. Après les opérations de datacenters et de réseaux en novembre 2023, ce sont certaines opérations commerciales sur les systèmes informatiques centraux et les applications informatiques locales en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud qui sont concernées. Selon la direction du groupe, Stellantis est en discussion avec la société Kyndryl, comme au mois de novembre, pour externaliser cette activité. « Cette décision permettra aux fonctions TIC internes de Stellantis de mettre davantage l’accent sur le numérique, la cybersécurité, les nouveaux modèles d’affaires et les solutions axées sur le client qui propulsent notre transformation en une entreprise technologique de mobilité durable », justifie Stellantis, sans plus de précisions sur le calendrier.

De sources syndicales, ce sont 187 postes qui seront transférés à l’échelle mondiale, dont 53 en France. À l’échelle locale, 34 postes sont concernés à Bessoncourt, dont les équipes doivent être transférées à Sochaux le 1er janvier 2024, et 4 à Vesoul. Pour le site de Bessoncourt, dédié aux activités informatiques, cela représente 10 % des effectifs actuels.