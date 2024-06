Stellantis : l’équipe informatique de Bessoncourt inquiète de son transfert vers Sochaux

« Qu’est-ce qu’il va se passer à Sochaux ? » s’interroge Laurent Oechsel, délégué syndical CFE-CGC central chez Stellantis. Une question qui est dans la tête des 336 salariés du site de Stellantis de Bessoncourt qui doivent déménager à Sochaux. Ce jeudi 20 juin, ils étaient une trentaine devant le site de Bessoncourt pour faire connaître leurs inquiétudes.

Le 25 avril, les salariés ont été informés du déménagement du service informatique. Ce transfert est prévu le 1er janvier 2025. Tracts à la main, Nicolas Guéritaine, délégué syndical CFE-CGC de Bessoncourt, déclare : « Ça a été une annonce brutale. » Selon le syndicaliste, la direction justifie ce transfert par le besoin de réduire leur emprise foncière « afin de diminuer l’empreinte carbone ». Le projet a été présenté par le comité économique et social.

Un gilet de la CFE-CGC sur le dos, Dominique, un employé, fait part de ses angoisses : « On a une crainte pour notre avenir. » Selon ce salarié, ce transfert peut remettre en cause la pérennité de l’activité. Il redoute son arrêt, à terme. La CFE-CGC, la CFDT et la CGT ont recours au cabinet d’expertise indépendant Secafi, pour les accompagner. Il doit analyser la stratégie informatique de Stellantis. « Le constat est sans appel. Pour eux, on va droit dans le mur », reprend Nicolas Guéritaine. « Une fois que l’on sera pieds et mains liés avec eux [Stellantis Sochaux], on est exposés », ajoute-t-il. « Stellantis semble moins investir dans l’informatique », s’étonne la CFDT. Elle « s’oriente vers une perte de compétences internes », et le constructeur automobile « risque de devenir dépendant des Cloud providers (entreprises qui proposent les solutions de stockage de données, NDLR) », redoutent encore les syndicats.

« Le confort de travail sur un site comme chez nous, on ne le retrouvera pas à Sochaux », déplore encore l’élu CFE-CGC. Durant les négociations, la CFE-CGC a fait part de leurs demandes afin que ce transfert se passe au mieux. Pour les employés, il faut que les nouveaux locaux soient adaptés à leur métier. « Il faut deux ou trois écrans par personne, une garantie de confidentialité pour les personnes du service banque, ou encore des lieux isolés pour les appels téléphoniques », liste Nicolas Guéritaine. Les employés demandent aussi une plus grande transparence de la part de la direction, ainsi qu’une prise en charge des coûts financiers engendrés par le déménagement.