Stellantis : l’externalisation des datacenters crée des remous

Stellantis a annoncé, ce vendredi 24 novembre, à l’occasion d’un comité central et économique (CSE) organisé à l’échelon national, un projet d’externalisation de l’activité́ « des opérations de Datacenter et de réseaux », indique la CFE-CGC, dans un communiqué de presse. L’entreprise est « en discussion avec la société Kyndryl », confirme la direction française de l’industriel. L’objectif est « de conclure un partenariat pour la gestion de certaines opérations telles que le support réseau (‘networking ‘), le support des datacenters (centres de données) et les services de proximité ICT (Technologie de l’information et des communications) en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud », détaille la direction dans une communication aux rédactions.

Environ 170 postes sont concernés par cette externalisation dans le monde, 140 en Europe et 58 en France. Dans le nord Franche-Comté, 8 postes sont concernés à l’usine de Sochaux et 15 au datacenter de Bessoncourt. « Ce changement permettra aux fonctions ICT internes de Stellantis de se concentrer davantage sur le numérique, la cybersécurité, les nouveaux modèles commerciaux et les solutions centrées sur le client, qui sont le moteur de notre transformation en une Tech company de mobilité durable », justifie la direction.