Stellantis : à Sochaux, les syndicats tournent la page Carlos Tavares

« Cet homme n’est pas à plaindre et aucun travailleur ne va regretter [Carlos] Tavares qui a massacré et détruit des milliers de familles », s’insurge le syndicat CGT de l’usine Stellantis de Sochaux, dans un communiqué de presse, à la suite du départ de Carlos Tavares (notre article).

« Il a détruit plus de 150 000 emplois dans le monde, fermé des usines comme Saint-Ouen, La Garenne-Colombe, Vélizy ou Hérimoncourt », s’indigne-t-il encore. Les signataires du communiqué dénoncent aussi la destruction des « centaines d’emplois chez les fournisseurs comme MA France, Valéo, Bosch, ect ».

« On savait que Carlos Tavares était sur la sellette », commente Benoît Vernier, de la CFDT, qui se projette : « Nous avons besoin de retrouver un climat social plus serein ; les annonces faites en comité paritaire stratégique la semaine dernière doivent être maintenues à minima avec un ancrage qui reste fort en France tant en production qu’en R&D ; Besoin de redonner une stabilité forte dans les équipes, d’assurer le renouvellement générationnel et enrayer la fuite des compétences. »

Thierry Giroux, de Force ouvrière, appelle à annoncer rapidement un nouveau patron et ne pas avoir « un président star ». Il ne s’arrête pas sur le bilan de Carlos Tavares. Il estime simplement que cela se passe 1 an plus vite que prévu. Cela « doit nous appeler à la vigilance évidemment et surtout en ce qui concerne les emplois en France », glisse-t-il aussi, soulignant ne pas vouloir revivre les sacrifices en « 2013 ». À l’échelle nationale, la section Force ouvrière (FO) de Stellantis a condamné cependant une “décision précipitée”, qui “fragilise l’ensemble de l’entreprise et ses milliers de salariés”. “Stellantis, véritable paquebot industriel, a plus que jamais besoin d’un capitaine solide et visionnaire pour naviguer dans cette tempête économique et stratégique”, a ajouté FO.