Sochaux : l’usine Stellantis à l’arrêt depuis mardi

Plus aucune voiture ne sort de l’usine Stellantis de Sochaux, depuis ce mardi matin. D’ici ce mercredi soir, ce seront donc 2000 voitures qui n’auront pas été produites. « Nous avons une panne mécanique depuis lundi matin sur la grosse presse de l’usine », informe une porte-parole de l’usine Stellantis de Sochaux, confirmant une information d’Ici Belfort-Montbéliard. C’est la principale presse utilisée à Sochaux.

Cette presse XXL a été inaugurée en juin 2019. Elle affiche 5400 tonnes sur la balance et peut effectuer 4,3 pièces par frappe contre 1,7 pour sa prédécesseure. Elle peut traiter aussi bien l’acier que l’aluminium et peut effectuer 72000 coups par semaine (notre article). La presse avait été réceptionnée en Chine par les équipes sochaliennes et a rejoint Sochaux par bateau, puis grâce à 120 camions et 20 convois exceptionnels.