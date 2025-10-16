Sochaux : l’usine Stellantis à l’arrêt à cause d’une rupture d’approvisionnement

« Suite à une rupture d’approvisionnement sur les boîtes de vitesse PHEV et BEV, nous sommes contraints d’annuler les séances du mercredi 15 octobre après-midi jusqu’au lundi 20 octobre inclus », indique la direction de l’usine Stellantis de Sochaux, confirmant une information de L’Est Républicain. Ce sont 12 nouvelles séances qui sont ainsi annulées.
La direction de l’usine avait déjà annulé les séances des vendredis 10, 17 et 24 octobre, ainsi que les tournées de nuit du dimanche 5 et du vendredi 31 octobre, soir 11 séances de travail. C’était déjà lié à un problème de fournisseurs, compte tenu du mix des commandes.
Un nouveau point sera fait le 20 octobre, pour savoir si les séances sont maintenues ou pour « préciser les aménagements nécessaires au calendrier de fin du mois ».
1044 voitures produites chaque jour à Stellantis Sochaux
À l’occasion d’une manifestation à Montbéliard, un syndicaliste du secteur automobile, s’indignait de la gestion du constructeur automobile. Ces problèmes de fournisseurs ne sont pas si clairs pour lui. « Stellantis change les mix (les commandes des différentes motorisations, NDLR) à longueur de temps », replace-t-il. Alors les fournisseurs ne peuvent pas forcément s’adapter (lire notre article).
Les ventes de Peugeot 3008 et 5008 se portent bien, même si l’automobile traverse une crise d’ampleur, notamment en termes de ventes. L’usine de Sochaux a déjà produit, en 15 mois, 200 000 exemplaires du nouveau modèle de Peugeot 3008 ; un modèle qui permet de maintenir Peugeot à flot (lire notre article). L’usine de Sochaux produit 1 044 voitures par jour, avec deux équipes en journée et une demi-équipe de nuit. Elle fabrique des Peugeot 3008 et 5008.