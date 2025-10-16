Sochaux : l’usine Stellantis à l’arrêt à cause d’une rupture d’approvisionnement

« Suite à une rupture d’approvisionnement sur les boîtes de vitesse PHEV et BEV, nous sommes contraints d’annuler les séances du mercredi 15 octobre après-midi jusqu’au lundi 20 octobre inclus », indique la direction de l’usine Stellantis de Sochaux, confirmant une information de L’Est Républicain. Ce sont 12 nouvelles séances qui sont ainsi annulées.

La direction de l’usine avait déjà annulé les séances des vendredis 10, 17 et 24 octobre, ainsi que les tournées de nuit du dimanche 5 et du vendredi 31 octobre, soir 11 séances de travail. C’était déjà lié à un problème de fournisseurs, compte tenu du mix des commandes.

Un nouveau point sera fait le 20 octobre, pour savoir si les séances sont maintenues ou pour « préciser les aménagements nécessaires au calendrier de fin du mois ».