L’automobile à la merci des revirements politiques sur l’électrique

Le marché de l’électrique aux États-Unis est pénalisé par les décisions de l’administration de Donald Trump, qui a réduit les exigences en matière d’émissions polluantes et mis fin à une aide fédérale à l’achat à la fin de l’été 2025. Aussi bien Ford que Stellantis « sont lourdement exposés » aux changements de réglementation, a expliqué à l’AFP l’expert indépendant en industrie automobile Matthias Schmidt: « Ce sont les politiques publiques qui donnent le la du marché, et Trump a débranché la prise ».

Les soutiens fédéraux et de certains États avaient permis à ce marché de décoller. La proportion de ventes électriques, plus faible qu’en Europe ou en Chine, est néanmoins montée à près de 10 % l’année dernière contre 2 % seulement en 2019, selon les estimations du groupe de réflexion Ember.

Les consultants de Rho Motion, spécialistes de la transition énergétique, jugent désormais que « pour la première fois en sept ans aux États-Unis (…) le marché [de l’automobile électrique] va se contracter, d’au moins un tiers » cette année.

En Occident, « on est toujours dans un marché [électrique] qui est sous assistance et qui a besoin d’un coup de pouce financier étatique pour continuer à croître », confirme Guillaume Crunelle, associé et responsable du secteur automobile chez Deloitte.

En Europe, où des aides à l’achat et autres incitations fiscales soutiennent ces motorisations, les immatriculations de voitures électriques ont bondi de 30 % sur un an en 2025 pour atteindre 17,4 % du marché.

En France, elles règnent actuellement sur un quart des ventes, et hors UE, en Norvège, championne des politiques publiques en leur faveur, elles ont représenté… 96 % des ventes en 2025.

Alors que la Commission européenne a récemment assoupli l’objectif de zéro voiture thermique neuve en 2035 sous la pression des constructeurs, certains surfent sur le succès de leurs modèles électriques, notamment Renault avec sa R5.

Mais M. Filosa a réclamé vendredi « de la clarté » supplémentaire à Bruxelles sur le sujet épineux des utilitaires légers qui se vendent peu en électrique et font courir le risque d’importantes amendes aux fabricants. Stellantis a provisionné 500 millions d’euros à cet effet.