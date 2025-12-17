Automobile : l’Union européenne assoupli l’objectif du tout-électrique en 2035

Face à la crise que traverse le secteur automobile en Europe, l’Union européenne (UE) a renoncé ce mardi 16 décembre à imposer aux constructeurs de véhicules de passer au tout-électrique à partir de 2035, qui était une mesure environnementale phare. Les constructeurs pourront continuer à vendre une part limitée de voitures neuves équipées de moteurs thermiques ou hybrides, sous réserve de respecter de multiples conditions, notamment de compenser les émissions de CO2 qui découleront de ces « flexibilités », a précisé la Commission européenne.

En assouplissant l’objectif pour 2035, l’UE ne renonce pas à ses ambitions climatiques, mais adopte une approche « pragmatique » face aux difficultés rencontrées par l’industrie automobile, a défendu le commissaire européen Stéphane Séjourné, qui a piloté ce plan. « L’objectif reste le même, les flexibilités sont des réalités pragmatiques au vu de l’adhésion des consommateurs, de la difficulté des constructeurs à proposer sur le marché du 100% électrique pour 2035 », a-t-il affirmé, dans un entretien à l’AFP.

Avec cette mesure, l’UE est sur le « bon chemin », a approuvé le chancelier allemand Friedrich Merz. De son côté, le président français Emmanuel Macron a salué « l’équilibre de la proposition de la Commission », qui tient compte de plusieurs demandes françaises.