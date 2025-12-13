Quatre questions qui se posent avant l’annonce des propositions de Bruxelles sur l’automobile

Pour ceux qui s’élèvent contre cette interdiction, il n’est plus question de jouer sur l’année (2035), mais plutôt d’obtenir des « assouplissements ». Les constructeurs veulent que les voitures hybrides dont la batterie est rechargeable ou munies de prolongateurs d’autonomie (petit moteur thermique qui recharge la batterie), soient encore autorisées. Bien que ces motorisations utilisent de l’essence. L’association des constructeurs européens (ACEA) se garde de condamner l’électrification, mais martèle que « les objectifs d’émission carbone pour les véhicules ne sont pas réalistes ».

Autre flexibilité envisagée : autoriser les carburants alternatifs, tels que les agrocarburants. Au grand dam d’associations écologiques, qui arguent que ces cultures sont synonymes de pesticides et appauvrissement des sols. « On importe 70% de ces carburants en France, cela va donc à l’encontre de la souveraineté énergétique, c’est une aberration absolue », selon Diane Strauss de Transports et Environnement. Ces demandes sont portées par l’Allemagne (constructeurs), les pays de l’Est (où les constructeurs ont délocalisé nombre de leurs usines) et l’Italie (agrocarburants). En toile de fond, la crise profonde traversée par l’automobile allemande. Sans oublier, comme pour ses voisins, la concurrence des voitures électriques chinoises, de bonne qualité, pas chères et subventionnées par Pékin.